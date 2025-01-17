شادي كيم أوي جونغ: اللغةُ العربية لغةٌ جميلة





السيد/ "كيم أوي جونغ"، واسمه العربي "شادي"، طالب في مرحلة الماجستير تخصص الترجمة بين اللغتين العربية والكورية، يقول في مقابلة مع القسم العربي إنه لم يكن يحب اللغات الأجنبية من قبل، ولكن بناء على نصيحة من والده، تطوّع لمساعدة اللاجئين في مخيم "الزعتري" في الأردن، وبالتالي بدأ في تعلم اللغة العربية، وحينها شعر بأن اللغة العربية لغة جميلة، خاصة نطق كلماتها، ومن ثم قرر أن يتعلمها في الجامعة.

ويقول "شادي" إنه اختار تخصص الترجمة لأن الترجمة أفضل طريقة للتواصل مع العرب، ولأنه حصل على مساعدات من العرب خلال زياراته للدول العربية، ولذا فإنه يود رد الجميل من خلال تقديم خدمات ترجمة للعرب في كوريا.









كما يقول السيد/ كيم أوي جونغ إنه يرغب في العمل في إحدى الدول العربية بعد تخرجه، ويؤكد على أهمية الترجمة الجيدة في إزالة ومنع أي سوء تفاهم بين الجانبين الكوري والعربي.

ويتحدث أيضا عن خططه المستقبلية بعد الانتهاء من مرحلة الماجستير، ويعطي بعض النصائح للطلاب الكوريين الذين يدرسون اللغة العربية، ويقول إن أهم شيء هو التدريب المستمر مع التركيز على النطق الصحيح.

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