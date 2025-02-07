إنشاء حديقة للشكر في كوانغ هوا مون بسيول

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من المتوقع أن تنشيء بلدية سيول حديقة للشكر في ميدان "كوانغ هوا مون" باستخدام أحجار من 22 دولة شاركت في الحرب الأهلية الكورية لدعم كوريا الجنوبية.

وقالت البلدية أمس إنها ستبدأ في إنشاء الحديقة للتعبير عن الشكر للدول التي شاركت في الحرب الكورية، والتواصل مع العالم بمناسبة مرور 75 عاما على نشوب تلك الحرب.

وكشف "اوه سيه هون" عمدة سيول عن تمثال رمزي بعنوان "نور الامتنان 22" الذي تم اختياره من خلال مسابقة للتصميم، وأوضح خطة الإنشاءات.

وقال إنه لو لم تكن هناك مساعدة من الدول المتحالفة خلال الحرب الكورية، لما كان هناك ديمقراطية ليبرالية وازدهار في جمهورية كوريا.

وأضاف أنه يخطط للتعبير عن الشكر تجاه العالم من خلال إنشاء الحديقة في ميدان كوانغ هوا مون الذي يعد قلب العاصمة والمعبّر عن هوية جمهورية كوريا.

وسوف تنقسم حديقة الشكر إلى قسميْن، فوق وتحت الأرض، بحيث يتم إنشاء تمثال "نور الامتنان 22" الذي يعبر عن الشكر للدول المتحالفة في القسم فوق الأرض.

يذكر أن تمثال "نور الامتنان 22" مستوحى من شكل حرس الشرف، وهو عبارة عن مجموعة من 22 منحوتة من الغرانيت الأسود يتراوح ارتفاعها بين 5.7 إلى 7 أمتار.

وسوف تستورد بلدية سيول الغرانيت الأسود من 22 دولة شاركت في الحرب لإنشاء تلك المنحوتات، وعلى جانب التمثال سيتم نقش بعض القصائد والعبارات الأدبية، بلغات البلدان التي شاركت في الحرب تخليدا لتضحيات المحاربين القدامى.

وتخطط البلدية لتمكين هذا التمثال من عرض مجموعة متنوعة من التأثيرات الضوئية، بما يسمح له باستخدام الضوء للتعبير عن الاحترام للدول الصديقة في المناسبات الخاصة مثل أعيادها الوطنية.

وسيقع نور الامتنان 22 في مكان ضيق في اتجاه الشمال والجنوب حتى لا يفسد المنظر العام للميدان، كما سيتم تركيب جسر زجاجي بين كل عمود، مما سيسمح للناس بالمشي عبر الزجاج للدخول إلى حديقة سيه جونغ رو ، المرتبطة بميدان كوانغ هوا مون.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الجسر الزجاجي على زجاج ذكي مدمج يعمل كشاشة وسائط كبيرة عند رؤيته من تحت الأرض.

وفي القسم تحت الأرض، سيتم تخصيص مساحة للتواصل مع الدول المشاركة في الوقت الحقيقي بحيث يتم إنشاء جدار إعلامي يسمح بمشاهدة الفيديوهات والصور الفعلية للدول الاثنتين والعشرين.

وقال عمدة سيول إنه سيستخدم تكنولوجيا الإعلام لبناء نظام يتيح التواصل في الوقت الحقيقي مع الدول المشاركة البالغ عددها 22 دولة، مما سيجعله مكانا حيويا للتبادل وليس مجرد مساحة تذكارية بسيطة.