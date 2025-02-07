زيادة في مبيعات في المنتجات المتعلقة بتعزيز الصحة بمناسبة بداية العام الجديد

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زاد اهتمام الكوريين بالحفاظ على الصحة بمناسبة بداية العام الجديد مما أدى إلى زيادة كبيرة في مبيعات المنتجات ذات الصلة.

ووضع الكثير منهم خططا جديدة لتعزيز الصحة بما يتماشى مع الاتجاه المسمى "المتعة الصحية" حيث أقبلوا على شراء المنتجات ذات الصلة في نهاية العام الماضي وبداية العام الجديد.

ووفقا لصناعة التوزيع، زادت مبيعات الملابس والأجهزة الرياضية لشركة "موشين" المحلية زيادة كبيرة مؤخرا حيث ارتفعت مبيعات المنتجات المرتبطة بالرياضة مثل معدات وأجهزة اللياقة البدنية بنسبة 120 بالمائة، والأحذية والحقائب الرياضية بنسبة 72%، خلال الفترة من الحادي والثلاثين من ديمسبر الماضي وحتى السادس من يناير من هذا العام مقارنة بالأسبوع السابق.

وبالنظر إلى الفئات التفصيلية، ارتفعت مبيعات السراويل الضيقة الرياضية بحوالي 80 بالمائة وارتفعت أيضا مبيعات أحذية الجري والسترات والبنطلونات التدريبية بحوالي 65 بالمائة. ومن بين الأحذية، احتلت أنواعها التي قيل إنها مناسبة بشكل خاص للمبتدئين في الجري مرتبة عالية في المبيعات.

أما شركة "دبليو كونسيبت " فقد حققت زيادة في المبيعات بـ40% من المنتجات ذات الصلة بالحفاظ على الصحة خلال الفترة من الثامن عشر من ديسمبر وحتى الرابع عشر من يناير، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت مبيعات منتجات الملابس الرياضية مثل بذلات التدريب والسراويل الضيقة وأحذية الجري بنسبة 67 بالمائة، كما ارتفعت مبيعات منتجات التجميل الداخلية مثل المكملات الغذائية والمشروبات الصحية بنسبة 85 بالمائة. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات الأدوات المكتبية بنسبة 15 بالمائة مع قيام المزيد من المستهلكين بوضع خطط للعام الجديد.

زاهية وشهدت محلات السوبر ماركت زيادة في مبيعات الأغذية الصحية. وبحسب نتائج تحليل جي إس 25 لبيانات المبيعات في الفترة من العشرين من ديسمبر وحتى الثالث من يناير، ارتفعت مبيعات منتجات إدارة النظام الغذائي التمثيلية بشكل كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت معدلات نمو المبيعات من ألواح البروتين 32 بالمائة وتلتها السلطات بنسبة 16 بالمائة، والبيض المسلوق بـ14%، وصدور الدجاج بـ13%، ومشروبات البروتين بـ11%. وأشارت الشركة إلى أن زيادة المبيعات استمرت، وتركزت حول جيل الشباب.

ومع تزايد عدد الأشخاص المهتمين بصحتهم، تزداد مبيعات الأطعمة الصحية بشكل مضطرد كل شهر يناير. وبحسب تحليل إي مارت 24 للمتاجر، ارتفعت مبيعات المنتجات الصحية والغذائية مثل مشروبات البروتين، وصدور الدجاج، والسلطة، والموز بنسبة 30% في شهر يناير.

وقال مسؤول في صناعة التوزيع إن رغبة المستهلكين في العناية الذاتية تصبح أقوى من المعتاد في بداية كل عام، وبالتالي يتم تحقيق زيادة كبيرة ومفاجئة في المبيعات التي تركز على المنتجات المتعلقة بالصحة.