تعزيز دعم الإجازة المرضية للعاملين بدوام جزئي في سيول

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بدءا من هذا العام، ارتفعت قيمة دعم "الإجازة المرضية مدفوعة الأجر" التي تقدمها بلدية سيول للعاملين اليوميين وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يواجهون صعوبات في تلقي العلاج أو حتى الفحوصات الطبية بسبب عدم وجود إجازات مدفوعة الأجر بين مواطني سيول، إلى 94 ألفا و230 وون، أي ما يعادل حوالي 65 دولارا يوميا.

وسوف يستفيد من هذه المبادرة "العمال المتنقلون" مثل السائقين البدلاء وعمال التوصيل، وكذلك "العمال الزائرون" مثل خادمات المنازل ومعلمي مراكز الدروس الخاصة.

وقالت بلدية سيول مؤخرا إن قيمة الدعم ارتفعت قليلا من 91 ألفا و480 وون في العام الماضي مع ارتفاع الحد الأقل للأجور في سيول. ويشار إلى أن الحد الأقصى لعدد أيام الدعم هو 14 يوما في السنة بينما يبلغ الحد الأقصى لمبلغ الدعم مليونا و319 ألف وون في السنة.

تجدر الإشارة إلى أن بلدية سيول كانت قد أطلقت هذه المبادرة في شهر يونيو من عام 2019 وظلت توسّع مزاياها باستمرار. وأوضحت البلدية أنها قدمت 17 مليارا و353 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 12 مليون دولار، إلى ثلاثين ألفا و606 عمال منذ بدء المبادرة وحتى العام الماضي.

وأوضح مسؤول في البلدية أن المبادرة تستهدف ضمان الحد الأقل من الحق في الصحة من خلال تقديم النفقات الطبية للعمال المعرضين للخطر الذين يعيشون على الكفاف عندما يتم إدخالهم إلى المستشفى أو يتلقون فحوصات طبية.

ويمكن للمواطنين المسجلين كمقيمين في سيول، والمشتركين الإقليميين في التأمين الصحي الوطني، مع دخل أقل من المتوسط هذا العام وأصول تقل عن 350 مليون وون، الاستفادة من هذه المبادرة.

كما ينبغي عليهم أن يعملوا لمدة 24 يوما على الأقل من أصل 90 يوما أو يديرون أماكن العمل لمدة 45 يوما على الأقل.

وعلى وجه الخصوص، قررت البلدية إعطاء أولوية هذا العام لتخصيص 20 بالمائة من إجمالي الميزانية التشغيلية للعاملين المتنقلين مثل السائقين البدلاء وعمال التوصيل، بالإضافة إلى العمال الزائرين مثل خادمات المنازل والمعلمين.

وفي العام الماضي، كان تخصيص الأولوية يقتصر على العمال المهاجرين، لكن هذا العام سيشهد توسيع نطاق المزايا ليشمل العمال المتنقلين.



