أ. أحمد أبو زيد في آخر كلماته للقسم العربي: الحفاظ على القلب نظيفا خاليا من الأحقاد

توفي إلى رحمة الله الإعلامي والإذاعي المصري الكبير الأستاذ "أحمد أبو زيد"، الذي عمل في القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو قبل 25 عاما.

وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج لقاء الجمعة، نعيد بث اللقاء الذي كنا قد أجريناه معه في شهر سبتمبر من عام 2022 بمناسبة عيد ميلاد القسم العربي السابع والأربعين، حيث قال عبر الهاتف بين العاصمة الكورية سيول والعاصمة المصرية القاهرة، إنه يجب أن يعتبر الإنسان نفسه دائما شابا في قلبه، أي أن يكون قلبه نظيفا وخاليا من الأحقاد.









كما تحدث المرحوم الأستاذ أحمد أبو زيد أيضا عن ذكرياته خلال عمله في القسم العربي قبل حوالي 20 عاما، ووصف تلك الفترة بأنها كانت فترة جميلة جدا، وقال إن أكثر ما يفتقده في الحياة في كوريا هو الروح الطيبة والعدالة واحترام الصغير للكبير، وكذلك المناظر الطبيعية الجميلة، والطعام الكوري خاصة الكيمتشي.