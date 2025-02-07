طلب فرقة نيوجينز اقتراح اسم جديد لها في ظل الخلافات

ⓒ ADOR

في ظل الخلافات بين فرقة NewJeans وشركة ADOR، طلبت الفرقة من معجبيها عبر حسبها الجديد jeansforfree في الـ23 يناير، اقتراح اسم جديد لها لتستخدمه لفترة معينة، لأن الشركة لها حقوق ملكية العلامة التجارية لاسم نيوجينز حاليا.





وقالت عضوات الفرقة الخمس في ذلك اليوم: "شركتا ADOR وHYBE لم تضطلعا بالتزاماتهما المطلوبة لحماية ونمو الفرقة المنتمية إليهما وفوق هذا، التقوا مؤخرا ببعض أولياء أمورنا بشكل سري لمحاولة إقناعهم أو إثارة الفتنة بينهم. لهذا نقول الآن بلهجة قاطعة: لن نعود أبدا إلى الشركتيْن اللتيْن لا يمكن أن نتوقع منهما أقل قدر من الثقة".





وفي المقابل، أبدت شركة ADOR عن موقفها في نفس اليوم بالقول: "نؤكد أن العقد الحصري مع فرقة نيوجينز لا يزال ساري المفعول ونتبع إجراءات القضاء بكل إخلاص. ونشعر بالأسف تجاه محاولة الفرقة لإجراء أنشطة مستقلة خارج شركتنا مثل طلب اقتراح اسم جديد من المعجبين لأن ذلك قد يكون مخالفة واضحة للعقد".