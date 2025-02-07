المركز الثقافي الكوري في القاهرة يستضيف تلاميذ مصريين في فعاليات أهلا كوريا

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استضاف المركز الثقافي الكوري في القاهرة الأسبوع الماضي، بالتعاون مع جمعية "صُحْبِةْ خَير" التنموية، مجموعة من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في أولى فعاليات "أهلا كوريا" لعام 2025.

وقام الطلاب المصريون المشاركون في فعاليات "أهلا كوريا" بجولة داخل المركز الثقافي للتعرف على الأنشطة التي يقدمها، ثم انتقلوا إلى قاعة العرض السينمائي حيث استمتعوا بمشاهدة فيلم تسجيلي حول أهم الفعاليات الثقافية والأنشطة التي يمارسها المركز.

وقام المركز بعرض فيلم تسجيلي للطلاب عن مقاطعة "كانغ وان" التي تقع في الجزء الشرقي من كوريا الجنوبية، ضمن جهوده الرامية إلى التعريف بالمعالم الثقافية في جميع المدن والمقاطعات الكورية.

واستمتع المشاركون بتجربة ارتداء الزي التقليدي الكوري "هان بوك"، والألعاب الكورية التقليدية، بالإضافة إلى تذوق بعض الأطعمة الكورية.

ومن خلال تعاونها في تنظيم فعاليات وورش ثقافية، تستهدف جمعية "صحبة خير" التنموية تنمية وتطوير مهارات الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

ومن جانبه، قال مدير المركز الثقافي الكوري في القاهرة "أوه سونغ هو" إنه من حُسْن الطّالِع أن تتزامن الفعاليات الأولى للمركز مع عيد رأس السنة القمرية الجديدة، مشيرا إلى أن المركز يستعد لتنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية خلال عام 2025 الذي يواكب الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر.

وتوفر فعاليات "أهلا كوريا"، التي من المقرر تنظيمها بصفة شهرية خلال العام الجاري، تجربة ثرية للمشاركين للتعرف عن قرب على مقوّمات الثقافة الكورية.