المركز الثقافي الكوري في أبوظبي ينظم معرضا لثقافة التجميل الملكية الكورية

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نظم المركز الثقافي الكوري في أبوظبي، بالتعاون مع جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي"، فعاليات معرض فريد لثقافة التجميل الملكية في عهد مملكة تشوسون الكورية بعنوان "الجمال: تناغم بين التقليد والحداثة".

وجاء تنظيم هذا المعرض يوم التاسع والعشرين من شهر يناير الماضي، الذي احتفلت فيه كوريا الجنوبية برأس السنة القمرية الجديدة "سول نال".

وتمتع زائرو المعرض بالانغماس في عالم الجمال الملكي الكوري القديم واكتشاف أسراره، من خلال مستحضرات التجميل الحديثة المستوحاة من التقاليد الكورية العريقة، وعمل فني تشكيلي رائع للفنانة "او نا يونغ" يحمل عنوان "مكياج الأميرة هوا هيوب"، وعلبة مستحضرات التجميل المعروفة باسم "كيونغ ديه" المصنوعة من طلاء عرق اللؤلؤ بنمط سداسي من جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي.

إلى جانب هذا، قام الأستاذ "لي جونغ يونغ" رئيس قسم الفنون والحرف التقليدية في جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي بإلقاء محاضرة تتعلق بالأعمال الخزفية الحاملة لمستحضرات التجميل، التي كانت الأميرة "هوا هيوب" تستخدمها، والأثاث التقليدي وطاولات الزينة الخاصة بالأميرة.