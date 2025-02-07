سفير كوريا لدى اليمن يبحث مع محافظ البنك المركزي اليمني تطورات الأوضاع الاقتصادية

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التقى السفير الكوري لدى اليمن "دو بونغ كيه" يوم الأحد الماضي في الرياض بمحافظ البنك المركزي اليمني "أحمد غالب"، لبحث القضايا المتعلقة بتطورات الأوضاع الاقتصادية وكيفية الاستفادة من الدعم الكوري.

وحضر اللقاءَ نائبةُ السفير الكوري "كيم جين جو"، وممثل بنك الاستيراد والتصدير الكوري في السعودية واليمن "تشون كي هون".

وخلال اللقاء، أشاد السفير الكوري "دو" بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني من أجل استقرار العملية المصرفية، والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحسين الوضع الاقتصادي.

وجدد السفير دعم كوريا الجنوبية الكامل لليمن في كل المجالات، بما في ذلك عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والجهود الدولية الرامية لتعزيز الاستقرار.

ومن جانبه، عرض محافظ البنك المركزي اليمني "أحمد غالب" الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها اليمن نتيجة لهجمات الحوثيين لمرافق النفط، وتوقف التصدير، والممارسات الأخرى التي انعكست سلبا على حياة اليمنيين في كل المحافظات.

وأعرب أيضا عن الامتنان للدعم الذي تقدمه الدول الصديقة لتخفيف تلك الأثار، متمنيا أن يستمر هذا الدعم ويتعزز في كل المجالات، بما في ذلك الدعم الفني وبناء القدرات.

وتطرق المحافظ إلى برنامج الإصلاح الي ينفذه البنك المركزي بدعم من الدول الصديقة والمنظمات الدولية، والهادف إلى استعادة التوازن وتحقيق الاستقرار وترقية وظائف البنك المركزي اليمني ليواكب التطورات الجارية والتحديات القائمة والمتوقعة.