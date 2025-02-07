أكثر من 200 شركة كورية تشارك في معرض الصحة العربي 2025

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أقيم معرض الصحة العربي 2025 خلال الفترة من السابع والعشرين وحتى الثلاثين من شهر يناير الماضي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة حوالي 3600 شركة من أكثر من 150 دولة.

واجتذب المعرض الذي يعد أبرز فعالية مخصصة لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، أكثر من 60 ألف زائر.

وشاركت في المعرض 209 شركات كورية للأجهزة الطبية تجسيدا لإيمانها بأهمية المعرض وما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات مع الشركات العالمية وزيادة صادرات منتجاتها للشرق الأوسط وإيجاد مشترين جدد.

وزار الجناحَ الكوري مشترون من مختلف دول العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت، إلى جانب المغرب والمكسيك وروسيا والهند وتركيا.

وتم خلال فترة المعرض إجراء 7767 حالة استشارية بقيمة بلغت حوالي 60 مليون دولار، وتم بالفعل إبرام 35 عقدا لتصدير أجهزة طبية كورية.

ومن جانبه، قال محافظ مقاطعة كانغ وان الكورية "كيم جين تيه" يوم الحادي والثلاثين من يناير الماضي إن 164 شركة للأجهزة الطبية تعمل في المقاطعة قد شاركت في معرض الصحة العربي 2025 ونجحت في إبرام صفقات بقيمة 9 ملايين و350 ألف دولار، لتصدير منتجاتها.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم إبرام صفقات إضافية بـ8.2 مليون دولار في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.

وإلى جانب الترويج لمبيعات الأجهزة الطبية، قام وفد من مقاطعة كانغ وان بممارسة أنشطة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشرق الأوسط في مجالي الاقتصاد والسياحة.

ففي يوم الثامن والعشرين من يناير، زار الوفد دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لمناقشة الصناعات المستقبلية في مقاطعة كانغ وان، وسبل التعاون في مجالات الصناعة والاقتصاد والسياحة.

وفي يوم التاسع والعشرين من يناير، قام الوفد بزيارة لمتحف المستقبل ودبي أوبرا، وفي يومي الثلاثين والحادي والثلاثين، زار مدينة مَصْدر ومستشفى الشيخ خليفة على التوالي.