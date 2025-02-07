افتتاح المركز الكوري للتجميل والجراحة في أبو ظبي

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في إطار العلاقات الإماراتية الكورية المتميزة، يشهد القطاع الطبي الإماراتي نموا مزدهرا بفضل التعاون المثمر بين البلدين من أجل الارتقاء بمنظومة الرعاية الطبية والصحية والعلاجية الشاملة.

وتم يوم الاثنين الماضي افتتاح مركز "بيوتي فور لايف"، الكوري للتجميل والجراحة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بحضور السفير الكوري لدى الإمارات "يو جيه سونغ".

وجاء افتتاح هذا المركز الذي يقدم مجموعة من العلاجات التجميلية الجراحية وغير الجراحية كعلامة فارقة في مسيرة الإمارات لأن تصبح مركزا عالميا للابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وبوجود فريق من الأطباء الكوريين البارزين، بمن فيهم الدكتور "نوه هيونغ جو"، أول جراح تجميل من كوريا الجنوبية في الإمارات، يسعى مركز "بيوتي فور لايف" لجلب أفضل الخبرات العالمية والتقنيات الكورية المتطورة إلى أبو ظبي.

ويمكن القول إن افتتاح مركز "بيوتي فور لايف" في أبو ظبي يعكس مدى قوة العلاقات بين كوريا الجنوبية والإمارات. فقد عمل البلدان على مدى السنوات الماضية على تعزيز مشاركة قوية في مجالات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والثقافة.

ويأتي افتتاح المركز التجميلي الكوري في أبو ظبي ليعزز هذه العلاقة، ويظهر التزام كوريا الجنوبية بمشاركة خبراتها في مجال الجمال والابتكار الصحي مع الإمارات.

يذكر أن مركز "بيوتي فور لايف" ليس مجرد مركز تجميل، بل هو مركز للابتكار، لأن المركز يقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بدءا من العلاجات غير الجراحية مثل البوتوكس والفيلر والعلاجات بالليزر، وصولا إلى الإجراءات الجراحية المتقدمة مثل شفط الدهون وجراحات مكافحة الشيخوخة.

ومن جانبه، قال الدكتور "نوه هيونغ جو" المدير الطبي لمركز "بيوتي فور لايف" إن المركز متحمس لجلب أفضل التقنيات والمعدات المتطورة في مجال التجميل من كوريا للإمارات، معربا عن فخره بأن يسهم المركز في رؤية الإمارات لتصبح مركزا عالميا للابتكار الصحي.

وعلى هامش حفل افتتاح المركز، التقى السفير الكوري "يون جيه سونع" بالدكتورة "فاطمة الكعبي" مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء وعضوة المجلس التنفيذي لمركز أبو ظبي للخلايا الجذعية، وتبادل معها الآراء حول سبل توسيع التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية.