رئيس المركز الثقافي الكوري في القاهرة يجرى لقاء مع رئيس الاتحاد المصري للتيكوندو

ⓒ Egyptian Taekwondo Federation

قام وفد من المركز الثقافي الكوري في القاهرة برئاسة "أوه سونغ هو" رئيس المركز يوم التاسع والعشرين من يناير الماضي بزيارة للمستشار "محمد مصطفي" رئيس الاتحاد المصري للتيكوندو ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط والاتحاد العربي.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس المركز الثقافي الكوري "أوه" بالسياسة التي ينتهجها الاتحاد المصري للتيكوندو برئاسة المستشار "محمد مصطفي" في توسيع قاعدة اللعبة جغرافيا من خلال توزيع تنظيم بطولات الجمهورية على مختلف محافظات الوجة البحري شمالا وحتى الصعيد جنوبا.

وأبدى "أوه" رغبة السفارة الكورية لدى مصر في البدء اعتبارا من شهر أكتوبر القادم في إقامة عدة أحداث رياضية تعكس التعاون المشترك مع الاتحاد المصري للتيكوندو وتنظيمها من خلال مسابقات الاتحاد.

كما أعرب عن رغبته في توسيع قاعدة ممارسي رياضة التيكوندو من خلال إقامة فصول لتعليم وتدريس رياضة التيكوندو في عدة مقرات في المحافظات المصرية التي يرشحها الاتحاد.