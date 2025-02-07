قمران في قصر تشانغ كيونغ احتفالا بيوم أول بدر في السنة القمرية الجديدة

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يصادف يوم الغد الأربعاء يوم "جونغ وول ديه بورُم" أو يوم طلوع أول بدر في السنة القمرية الجديدة.

بهذه المناسبة قالت هيئة التراث الوطني أمس إنها ستنظم فعالية "البدر النازل في قصر تشانغ كيونغ" في منطقة جونغنو بالعاصمة سيول من اليوم إلى يوم الأحد القادم.

تجدر الإشارة إلى أن يوم "جونغ وول ديه بورُم" عبارة عن يوم كوري تقليدي كان الكوريون يأكلون فيه مختلف أنواع الحبوب والمكسرات والنباتات الجبلية الجافة إلى جانب ممارسة الألعاب الفولكلورية التقليدية متطلعين إلى الصحة الجيدة والحظ السعيد طوال أيام السنة.

وفي فعالية هذا العام، قامت الهيئة الكورية بإنشاء نموذج كبير للقمر المكتمل في قصر تشانغ دوك حتى تسمح لزوار القصر بالتقاط صور تذكارية حوله من السادسة إلى الثامنة والنصف مساء.

كما تنظم إدارة القصر ومركز الأطفال للعلوم في القصر فعالية خاصة لرصد البدر أمام البيت الزجاجي الكبير في القصر من السابعة وحتى الثامنة والنصف مساء اليوم.

ويمكن لأي مواطن التقاط صورة مع القمر المكتمل في القصر في الخلفية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به مع الكلمة الرئيسية "تشانغ كيونغ كونغ ديه بورُم" ثم التقدم بطلب عبر الإنترنت على موقع مكتب إدارة القصر حيث سيتم اختيار 10 أشخاص في السحب لتلقي كتب تتعلق بالقصر.