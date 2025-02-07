انطلاق مهرجان سيول الربيعي لـ2025 في نهاية أبريل القادم

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من المتوقع أن يعود إلينا مهرجان سيول وهو مهرجان يسمح بتجربة جمال ومذاق ومتعة سيول في مكان واحد باسمه الجديد "مهرجان سيول الربيعي" هذا العام.

وصرحت بلدية سيول أمس بأنها ستنظم هذا المهرجان في مختلف أرجاء العاصمة بما في ذلك ساحة سيول وساحة كوانغ هوا مون وطريق قصر دوك سو في الفترة من الثلاثين من أبريل إلى السادس من مايو.

وسوف يتم إنشاء مساحة للموضوعات تشمل أوجه ثقافة سيول الجذابة بما في ذلك الموضة والجمال والطعام من أجل تقديم تجربة خاصة ومتميزة للسياح المحليين والأجانب.

وسوف يقام حفل افتتاح المهرجان تحت شعار "عرض سيول الرائع" في استاد كأس العالم يوم الثلاثين من شهر أبريل القادم بحضور حوالي عشرين ألف مشاهد.

وهذا الحفل عبارة عن عرض كبير يتم فيه تقديم عروض متعددة الوسائط تشمل الرقص والليزر وطائرات الدرون إلى جانب عرض للكيبوب. ومن المتوقع أن يتم بث العرض في 137 دولة حول العالم.

وفي ساحة "ووندر" سيتم إنشاء أكشاك تركز على موضوعات مثل الموضة والجمال والترفيه، وهي مجالات رئيسية تهم السياح الأجانب. كما سيقام مهرجان سيول الربيعي بالتزامن مع العديد من الفعاليات العامة والخاصة، مثل عرض الضوء بطائرات الدرون في نهر هان كانغ، ومهرجان الثقافة الملكية.

وقال "كو جونغ وون" مدير مكتب السياحة والرياضة التابع لبلدية سيول إن مهرجان سيول الربيعي لهذا العام تم تطويره بشكل أكبر من خلال البرامج التي تسمح للجمهور بالاستمتاع بالسحر الفريد لمدينة سيول.