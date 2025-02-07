نجاح متسلقة الجبال الكورية كيم يونغ مي في عبور القارة القطبية الجنوبية بمفردها

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قالت شركة نورث فيس، وهي علامة تجارية عالمية لمنتجات الأنشطة الخارجية تابعة لشركة يونغ وون آوت دور إن متسلقة الجبال الكورية" كيم يونغ مي" التي يبلغ عمرها 44 عاما قد عادت إلى البلاد بالسلامة يوم الجمعة الماضي بعد إكمال "عبور القارة القطبية الجنوبية" بمفردها بمسافة إجمالية تبلغ ألفا و715 فاصل 7 كيلومتر.

الجدير بالذكر أن السيدة كيم التي تنتمي إلى الفريق الرياضي التابع للشركة كانت قد غادرت البلاد يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي وبعد مرور 103 أيام عادت إلى كوريا يوم السادس من هذا الشهر وهي بصحة طيبة.

ووصلت كيم، التي كانت قد انطلقت من خليج هرقل على ساحل القارة القطبية الجنوبية في الثامن من نوفمبر الماضي إلى القطب الجنوبي، في الساعة السادسة والدقيقة الرابعة والأربعين من مساء يوم السابع والعشرين من ديسمبر الماضي، أي بعد 49 يوما و3 ساعات، وهي تسحب مزلجة تزن حوالي 100 كيلوغرام على الزلاجات دون أي مصادر للطاقة أو إمدادات.

وبعد حصولها على إمدادات، بما في ذلك حوالي 23 كيلوغراما من الغذاء والوقود للطهي تكفي لـ20 يوما في القطب الجنوبي، واصلت عبورها إلى نهر ليفرت الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

وأنهت رحلة عبور القارة القطبية الجنوبية بمفردها والتي بلغت مسافتها الإجمالية 1715.7 كيلومتر، في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثالثة عشرة من صباح يوم السابع عشر من الشهر الماضي، وبعد 69 يوما و8 ساعات و31 دقيقة من المغادرة.

وبعد عودتها إلى البلاد قالت كيم في مطار إنتشون الدولي إنها تناولت الطعام بمفردها، ونامت بمفرها، وسارت بمفردها، لكنها شعرت أكثر من أي وقت مضى أنه لا يوجد شيء في هذا العالم يمكنها إنجازه بمفردها، موضحة أن رحلتها تطلبت منها كل يوم أن تبذل كل الصبر الذي تعلمته واختبرته في الجبال، لكنها تحملت أشياء كثيرة وهي تفكر في الناس الطيبين.

تجدر الإشارة إلى أن كيم كانت قد أنجزت مشروعات استكشافية مهمة، بما في ذلك الوصول بمفردها إلى القطب الجنوبي وتسلق أعلى القمم في جميع القارات السبع لتصبح الأصغر سنا في هذا المجال، والتسلق الأول لجبل آم بو رقم 1 الذي يبلغ ارتفاعه ستة آلاف وثمانمائة وأربعين مترا، والعبور بمفردها لبحيرة بايكال في سيبيريا التي تبلغ مسافتها سبعمائة وأربعة وعشرين كيلومترا خلال 23 يوما.

وفي عام 2020، حصلت على وسام للاستحقاق الرياضي تقديرا لمساهماتها في تطوير الرياضة الوطنية. وبهذه المناسبة قال صونغ كا اون الرئيس التنفيذي لشركة يونغ وون آوت دور إن كيم عادت إلى الوطن بصحة جيدة بعد أن حققت إنجازا عظيما، حيث ستظل في الأذهان في تاريخ استكشاف القطب الشمالي.

وأعرب عن أمله في أن أن تكون استكشافاتها المتواصلة آمنة دائما وأن تستمر في السعي إلى التعايش الأفضل مع الطبيعة. وأضاف أن شركته ستواصل تقديم الدعم والتشجيع للمستكشفين والرياضيين ذوي القدرات المتميزة في مختلف المجالات الرياضية والخارجية.

وتخطط الشركة الكورية لإنتاج فيلم وثائقي يتناول بالتفصيل عبور كيم للقارة القطبية الجنوبية بمفردها من أجل مشاركة قيمة الاستكشاف المتواصل مع المزيد من الناس.



