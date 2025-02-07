جيل الشباب يوافق على أهمية الثقافة التنظيمية





تبين في استطلاع للرأي أن معظم جيل الشباب الكوري من الباحثين عن العمل يعتقدون أن الثقافة التنظيمية مهمة عند تقدمهم بطلبات العمل إلى الشركات. كما قالوا إن الثقافة التنظيمية التي يرغبون في تجنبها أكثر من غيرها هي "طاعة الأوامر بلا شروط".

وقد أجرت منصة "جين هاك سا كاتش" للتوظيف هذا الاستطلاع على ألف و35 من الباحثين عن عمل من جيل الشباب حول موضوع "أهمية الثقافة التنظيمية عند التقدم بطلب عمل إلى شركة".

وأجاب 86% من المشاركين بأن الثقافة التنظيمية مهمة، بينما قال 11% منهم إنها متوسطة الأهمية، وقال 3% فقط إنها غير مهمة.

وحول أكثر أنواع الثقافة التنظيمية التي يرغبون في تجنبها، اختار 34% منهم "طاعة الأوامر بلا شروط"، بينما اختار 22% الإهمال المتكرر والصراعات.

وأجاب 11% بالاحتكار في الأداء، والتقييم غير العادل، وأجاب 10% بالإدارة التقليدية وغير الفعالة. وحول أكثر أنواعها التي يفضلونها أجاب 37% منهم بنظام العمل المرن بما في ذلك العمل في المنزل والعمل بشكل مستقر.

واختار 25% أجواء الاحترام المتبادل والرعاية، بينما اختار 11% الهدف الواضح والتقييم العادل والمكافأة. كما أجاب 10% بالتواصل المتساوي والحر، بينما أجاب 8% بالتوازن بين العمل والحياة الشخصية والرفاهية.

وقد تبين في هذا المسح أن جيل الشباب الكوري لا يهتمون بمستوى الرواتب فقط بل وأيضا بالثقافة التنظيمية مثل "التوازن بين العمل والحياة الشخصية" و"بيئة العمل المرنة".