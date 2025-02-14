الأستاذ/ محمد عبد الحليم: طائر النَوْرس المسافر

مستمع القسم العربي القديم الأستاذ/ محمد عبد الحليم من مصر، يعيش ويعمل حاليا في الولايات المتحدة، كقائد فريق المترجمين في إدارة التعليم في مدينة نيويورك، كما يقوم بتدريس اللغة العربية في الأمم المتحدة، ويقول في مقابلة عبر الهاتف الدولي مع القسم العربي إنه بدأ العمل في الأمم المتحدة بالصدفة، موضحا أنه يتعامل مع الأخبار والتطورات السياسية في الشرق الأوسط، ضمن دورة دراسية صممها بنفسه وظل يقوم بتدريسها منذ 17 عاما.









ويضيف السيد/ محمد عبد الحليم متحدثا عن علاقته بالقسم العربي بالكي بي إس، قائلا إنه بدأ يستمع للكي بي إس في عام 1983، وبعد ذلك أجرى في عام 1987 دراسة مقارنة بين برامج الراديو الدولي في كل من الكوريتين، وتمت إذاعتها في القسم العربي بالكي بي إس حينذاك. ويتحدث الأستاذ محمد عبد الحليم أيضا عن تأثير الإذاعات العالمية عليه، ويقول إنها شكّلت حياته بالكامل، وهي أيضا ما جعله يدرس العلوم السياسية، ويعمل بعد ذلك في إحدى الشركات الأمريكية في مصر، ثم يسافر إلى الولايات المتحدة ليصبح أول مترجم عربي في إدارة التعليم في نيويورك.









يتحدث السيد/ محمد عبد الحليم أيضا عن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مجالات الترجمة والإعلام، وعن خططه المستقبلية، حيث يقول إنه يتمنى زيارة العديد من الدول، منها كوريا، ويعرب أيضا عن افتقاده للبحر في الإسكندرية عندما كان يقف على شواطئه وهو شاب ويقول: "يوما ما سوف أسافر مثل طائر النورس الذي أراه في السماء، وأعبر البحر لأرى العالم".

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