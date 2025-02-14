نيفر تشارك في معرض ليب 2025

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شاركت شركة نيفر الكورية في معرض ليب لعام 2025 وهو معرض عالمي لتكنولوجيا المعلومات يطلق عليه اسم النسخة السعودية لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث تم عرض الذكاء الاصطناعي الذي يفهم الثقافة واللغة المحلية ومراكز البيانات وتقنيات الحوسبة السحابية.

ومعرض ليب هو أكبر معرض للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، وتستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية. وقد افتتح معرض هذا العام في الرياض يوم الأحد الماضي واستمر حتى الأربعاء.

وشارك وفي معرض هذا العام أكثر من 680 شركة ناشئة، و1000 متحدث، و1800 علامة تجارية تكنولوجية.

وكانت شركة نيفر الكورية قد شاركت في معرض العام الماضي حيث وقعت اتفاقيات تجارية مع أرامكو الرقمية والمؤسسة العامة السعودية للنقل العام.

وهذا العام، شاركت في المعرض تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية من ابتكار نيفر"، وقدمت سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي الفريدة من نوعها التي تربط مركز البيانات والسحابة والذكاء الاصطناعي.

وعلى وجه الخصوص، أكدت نيفر على أهمية تطوير "الذكاء الاصطناعي السيادي" الذي يحافظ على ثقافة وهوية البلاد من خلال عرض تقديمي حول سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي لنيفر والتي تحمي "التراث الرقمي".

كما أشارت إلى إمكانية أن يقوم الذكاء الاصطناعي المدرّب بشكل سيئ بتقديم معلومات غير صحيحة مثل تقديم القهوة السعودية الفريدة كمشروب شائع في الشرق الأوسط، أو عدم التمييز بين موقع التراث الثقافي السعودي "مدائن صالح"، ومنطقة "البتراء" في الأردن.

واقترحت اتجاه تطوير الذكاء الاصطناعي الذي يحترم الخصائص اللغوية والثقافية للمملكة العربية السعودية بناء على تجربة تطوير ثالث نموذج لغوي كبير قائم على اللغة الأم في العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت نيفر خدمات الذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها أو التي يتم إعدادها للتسويق في كوريا كحالات تنفيذ فعلية لسلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي.