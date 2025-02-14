الجالية الكورية في الكويت تنظم فعالية لزراعة الأشجار

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نظم الكوريون المقيمون في الكويت فعالية لزراعة الأشجار تحت عنوان "غو غرين الكويت 2025" في محمية العبدلية الطبيعية في وسط صحراء الكويت.

وانطلقت فعالية "غو غرين كويت" قبل 3 سنوات حيث بدأت سفارة جمهورية كوريا في الكويت والجمعية الكويتية الكورية والمجلس الاستشاري للسلام الديمقراطي والتوحيد في الشرق الأوسط هذا المشروع معا في عام 2022، وتدعمه شركة نفط الكويت الوطنية بشكل نشط أيضا.

وشارك في فعالية هذا العام حوالي 100 كوري. وقد سافروا في أربع مركبات قدمتها مؤسسة البترول الكويتية إلى منطقة العبدلية التي تبعد 90 كيلومترا عن مدينة الكويت.

وافتتح السفير "باك جونغ صوك" حفل غرس الأشجار بكلمة دعا فيها إلى مواصلة تعزيز العلاقات التعاونية بين كوريا والكويت. ثم أكد رئيس المجلس الاستشاري "هيون بونغ تشول" على أن جهود الكوريين المقيمين في الكويت ستحقق تغييرات كبيرة مثل تكوين غابة من خلال تجميع الأشجار الفردية معا.

وكان من بين المشاركين أطفال لا تتجاوز أعمارهم 4 سنوات وأشخاص في السبعينيات من العمر. وقامت شركة البترول الكويتية بتركيب أعلام الكويت وكوريا وتقديم وجبة إفطار للكوريين.

يأتي ذلك فيما تسعى الحكومة الكويتية إلى حماية البيئة وإنشاء مجتمع مستدام، حيث أطلقت مشروع زراعة الأشجار في عام 2011 وتمكنت حتى الآن من زراعة مليوني شجرة.