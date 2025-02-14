أول لقاء بين رئيسي هيئة الضرائب الكورية والسعودية

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التقى رئيس هيئة الضرائب الوطنية الكورية الجنوبية "كانغ مين سو 강민수" مع نظيره السعودي "سُهيل بن محمد"، حيث ناقشا مسألة إزالة الازدواج الضريبي على الشركات الكورية العاملة في السعودية.

وعُقد هذا اللقاء في العاصمة السعودية الرياض يوم الخامس من الشهر الجاري ليكون أول اجتماع ثنائي رفيع المستوى تعقده الهيئة الكورية مع السلطات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط.

وناقش الطرفان مختلف التدابير ذات الصلة، مثل الحل السريع للضرائب المزدوجة على الشركات، وإنشاء خط ساخن للتواصل دون عوائق بين السلطات الضريبية في البلدين، وتدابير الإدارة الضريبية المتقدمة بما في ذلك رقمنة الإدارة الضريبية.

واتفقا على أن هناك حاجة إلى دعم ضريبي لشركات التصدير في ظل استمرار التبادل الاقتصادي بين البلدين في التوسع منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1962.

كما تعهدا ببذل قصارى جهدهما لإزالة الازدواج الضريبي على الشركات من خلال تفعيل إجراءات الاتفاق المتبادل بموجب معاهدة الضرائب بين البلدين.