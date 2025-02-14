التعاون بين كانغ وان ودبي في بناء رؤية حول التجديد الحضري

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أجرت إدارة مقاطعة كانغ وان الكورية محادثات مع مؤسسة دبي للمستقبل من أجل بناء رؤية جديدة حول التجديد الحضري للهندسة المعمارية العامة.

وقد زار حاكم المقاطعة "كيم جين تيه" مقر مؤسسة دبي يوم 30 من شهر يناير الماضي حيث التقى مع نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في المؤسسة الإماراتية "عبد العزيز الجزيري".

وناقش الطرفان إمكانية التعاون في تنفيذ الرؤية الحضرية الإبداعية في دبي والمخطط الحضري لمقاطعة كانغ وان.

الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي انطلقت في عام 2016 وظلت تنفذ مختلف المشروعات بما في ذلك بحث التكنولوجيا المتقدمة المستقبلية في الرقمنة الوطنية وإدارة متحف دبي للمستقبل.

واستمع كيم إلى شرح حول الصناعة والرؤية المستقبلية التي تروج لها مؤسسة المستقبل حاليا، وناقش سبل دمجها في المباني المعمارية العامة مثل مبنى المكاتب الإقليمية الجديد في مقاطعة كانغ وان ومجمع كانغ وان للفنون.

كما قام كيم والوفد المرافق له بزيارة متحف دبي للمستقبل ودار الأوبرا في دبي لتحليل تصميم المباني وطرق تشغيلها وارتباطها بالاقتصاد المحلي بشكل عميق.

يذكر أن متحف دبي للمستقبل افتتح في عام 2022، وهو يعتبر قطعة معمارية متطورة، وأصبح معلما يرمز إلى رؤية دبي للمستقبل. ويتألف التصميم الداخلي من مساحات عرض يمكن فيها تجربة التكنولوجيا المتطورة، مما يجسد روح الابتكار في دبي بشكل كامل.

أما دار الأوبرا في دبي فقد افتتحت في عام 2016، وهي منشأة ثقافية متعددة الأغراض بتصميم فريد مستوحى من القارب الخشبي العربي التقليدي ومساحة أداء متعددة الأغراض تتسع لألفيْ مقعد.

وقال كيم إنه سيتم خلق مستقبل المقاطعة الكورية من خلال التصميم المبتكر والرمزية الثقافية، موضحا أنه سيجمع بين الإلهام من متحف دبي للمستقبل ودار الأوبرا في دبي مع الهوية الإقليمية الخاصة بكانغ وان لإنشاء مبنى إدارة المقاطعة ومجمع كانغ وان للفنون كمساحات بارزة محبوبة من قبل السكان والسياح على حد سواء.