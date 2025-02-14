إقامة منتدى كوري مصري للأعمال في القاهرة

عقدت جمعية المستوردين الكوريين منتدى كوريا مصريا للأعمال في مقر جمعية المصدرين المصريين في العاصمة المصرية القاهرة يوم 6 من شهر فبراير الجاري.

لؤلؤة وتناولت الجمعيتان سبل توسيع شبكات الإمدادات الدولية بحضور "كيم بيونغ كوان" رئيس الجمعية الكورية و محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية، والسفير الكوري لدى القاهرة "كيم يونغ هيون". كما أبرمتا مذكرة للتفاهم حول توسيع التجارة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال رئيس الجمعية الكورية كيم في حفل الافتتاح إن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين آسيا وأوربا وأفريقيا، وهناك إمكانات كبيرة للتعاون في مختلف القطاعات الصناعية بما في ذلك الموارد المعدنية والمنتجات الزراعية والمنتجات الكيماوية، معربا عن أمله في أن تزيد التجارة بين البلدين من خلال توقيع مذكرة التفاهم.

ومن جانبه قال رئيس الجمعية المصرية إن كوريا تعد وجهة تصدير رئيسية لمصر، وأن تعاون الجمعية الكورية ضروري لإدخال المنتجات المصرية التنافسية إلى السوق الكورية، موضحا أنه سيقوم بتوجيه العديد من المصدرين المصريين للمشاركة في معارض الواردات الكورية ووضع الأساس لدخولهم إلى السوق الكورية.

أيضا أعرب السفير الكوري كيم عن تطلعه لأن تشكل زيارة جمعية المستوردين الكوريين إلى مصر نقطة تحول مهمة في توسيع التجارة بين البلدين.