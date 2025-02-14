الحكومة الكورية تسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية السعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا وهي الدولة الوحيدة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية معها من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وترى الحكومة الكورية الجنوبية أن الظروف صارت مناسبة لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد أن تم تشكيل حكومة انتقالية جديدة هناك. وإذا أقيمت بالفعل العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في العام الماضي، فسوف تكون هذه هي القطعة المتبقية الأخيرة من "اللغز الدبلوماسي" بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 191 دولة باستثناء الكوريتين.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أقامت علاقات دبلوماسية مع الدول الثلاث غير الأعضاء في الأمم المتحدة وهي الكرسي الرسولي في الفاتيكان، وجزر كوك، ونيوي. ولهذا ستصبح سوريا الدولة رقم 194 التي تقيم كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية معها.

وكشفت الحكومة الكورية يوم الثلاثاء الماضي عن أن كيم اون جونغ مديرة إدارة الشؤون الأفريقية والشرق الأوسط بوزارة الخارجية، قد ترأست وفدا حكوميا لزيارة العاصمة دمشق في الفترة من الخامس إلى السابع من الشهر الجاري.

والتقى الوفد الكوري بمسؤولين سوريين، بمن في ذلك "أسعد الشيباني"، وزير خارجية الحكومة الانتقالية السورية، لمناقشة سبل إجراء مشاورات ثنائية. وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها وفد حكومي كوري إلى سوريا منذ 22 عاما، أي منذ عام 2003.

وأعرب الوزير الشيباني عن أمله في مشاركة الحكومة والشركات الكورية في إعادة الإعمار في سوريا. كما أعرب عن أمله أن يقوم نظيره الكوري "جو تيه يول" بزيارة سوريا. وقال أيضا إنه يشاهد مسلسلات الدراما الكورية وأعرب عن عاطفته الشخصية تجاه كوريا.

يذكر أنه بعد انضمام كوريا الجنوبية إلى الأمم المتحدة في عام 1991، ظلت الحكومة الكورية الجنوبية تعمل على إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا وكوبا إلا أنها لم تنجح في ذلك بسبب تدخل كوريا الشمالية.

ولكن وافقت كوبا على إقامة العلاقات الدبلوماسية العام الماضي. ثم أتيحت فرصة لتطبيع العلاقات مع سوريا أيضا بعد انهيار النظام السوري السابق الصديق لكوريا الشمالية.