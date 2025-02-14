فرقة نيوجينز تعلن عن بدء نشاط جديد تحت اسم NJZ

أعلنت فرقة NewJeans أنها ستستخدم اسم NJZ بدلا من اسمها الأصلي. وقالت في مقابلة حصرية مع قناة CNN: "بعد مراعاة آراء المعجبين بجدية، قررنا اختيار اسم NJZ الذي يعكس جوهرنا".





بعد إعلان الفرقة اسمها الجديد، أعربت شركة ADOR عن أسفها قائلة "نشعر بالأسف الشديد حول هذا القرار الذي اتخذته الفرقة بشكل أحادي قبل صدور الحكم القانوني بشأن صلاحية العقد الحصري بيننا. ونشعر بالحيرة أيضا لأن العضوات أعلنّ خطة للأنشطة المستقبلية التي سيجرينها باسم جديد لم يتم الاتفاق عليه بين الطرفين".





أما العضوة مين جي فقد صرحت في مقابلة مع قناة أساهي اليابانية: "هناك عدد قليل من وكالات الأنباء الكورية التي تحاول نقل أصواتنا. ونحن لن نستسلم وسوف نستمتع بالنشاط الجديد".





ومن المتوقع أن تشارك الفرقة تحت اسم NJZ في المهرجان الدولي للأزياء والثقافة بعنوان ComplexCon Hong Kong الذي سيُعقد في هونغ كونغ لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الـ21 من شهر مارس حيث ستكشف الفرقة في اليوم الأخير من المهرجان عن أغنية جديدة بشكل مباشر، وفقا لما أعلنته.