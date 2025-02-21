مروان كيم كون يونغ: أُحِبُ اللغةَ العربية كثيراً

الطالب في جامعة هانغوك للدراسات الأجنبية "كيم كون يونغ"، واسمه العربي "مروان"، يقول في مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس إنه اختار دراسة اللغة العربية في الجامعة حتى يحصل على عمل في الخارج بسهولة، مشيرا إلى أنه يشارك في أنشطة مختلفة في الجامعة للتعرف على الثقافة العربية، وقد حصل على الجائزة الأولى في مسابقة التحدث باللغة العربية في المهرجان الأكاديمي الثقافي العربي في جامعة هانغوك.









ويحكي السيد/ كيم كون يونغ عن تجاربه في الحياة في كل من الكويت وسلطنة عُمان، حيث حصل على منحة للدراسة في الكويت والتقى هناك بالعديد من الطلاب الدوليين، ويقول إنه اكتشف هناك تشابهات واختلافات كثيرة بين الثقافتين العربية والكورية، كما اطلع على شعبية الثقافة الكورية في الكويت، ويتحدث أيضا عن زياراته لكل من البحرين والإمارات والمغرب ومصر.

ويقول الطالب كون يونغ إن أفكاره تغيّرت تماما عن العرب والثقافة العربية بعد زياراته للدول العربية، ويضيف أنه يحب اللغة العربية كثيرا، ويرغب في الاستمرار في دراسة اللغة والثقافة العربية، كما يرغب في أن يعمل في المستقبل في المجال الدبلوماسي العام للربط بين كوريا والدول العربية.

ويعرب السيد/ كيم كون يونغ عن أمله في أن تُتاح للجانبين الكوري والعربي المزيد من الفرص للقاء والتعلم من بعضهما البعض، مؤكدا أنه سيبذل جهودا لتحقيق هذا الهدف.

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