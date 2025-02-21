الرئيس اللبناني يمنح السفير الكوري وسام الأرز بمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية

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منح الرئيس اللبناني "جوزاف عون" يوم الثالث عشر من فبراير، السفير الكوري لدى لبنان "بارك إيل" وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر.

وتم منح هذا الوسام خلال زيارة وَدَاعيّة قام بها السفير الكوري للرئيس اللبناني بمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان، وتقديرا للدور الذي لعبه السفير الكوري في تعزيز العلاقات بين البلدين ومساعدة عدد من الإدارات الرسمية والجيش اللبناني.

وردّ السفير الكوري "بارك" بالشاكر للرئيس اللبناني "عون"، معربا عن سعادته للفترة التي قضاها في لبنان، ومؤكدا أنه سيحمل معه دائما أجمل الذكريات عن لبنان وشعبها.

جميل. إذن، هيا أصدقاءنا نتعرف على المزيد من الأخبار الكورية العربية.