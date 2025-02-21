السفير الكوري لدى الكويت يقيم مأدبة غداء لمجموعة من الإعلاميين الكويتيين

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أقام السفير الكوري لدى الكويت "بارك جونغ سوك" يوم العاشر من فبراير في مقر إقامته مأدبة غداء لمجموعة من الإعلاميين الكويتيين، بمن فيهم مسؤولون في تلفزيون الكويت وصحفيون في الصحف اليومية الرئيسية.

وخلال مأدبة الغداء، أشاد السفير الكوري "بارك" بمتانة العلاقات بين كوريا الجنوبية والكويت، ووصفها بأنها نموذج للتعاون المثمر على مختلف الأصعدة.

وأوضح "بارك" أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت رسميا في عام 1979، إلا أن التعاون بينهما بدأ قبل ذلك بسنوات، حيث يعود تاريخ التعاون في قطاع الإنشاءات إلى عام 1975، بينما انطلق التعاون في مجال الطاقة منذ عام 1964، واحتفل البلدان في العام الماضي بالذكرى الستين على انطلاق التعاون في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن العام الجاري 2025 له مغزى خاص في مسيرة التعاون، لأنه يصادف الذكرى الخمسين على فوز الشركات الكورية بأول مشروع بناء في الكويت.

وأضاف السفير "بارك" أن الشركات الكورية لعبت دورا حيويا في تطوير البنية التحتية الأساسية في الكويت، حيث ساهمت في تشييد مشروعات كبرى، مثل بعض الطرق الدائرية والسريعة، وجسر جابر، والتي باتت رمزا لعلاقات التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين.