كوريا الجنوبية تهدي الأردن أجهزة تابلت خاصة للطلبة المكفوفين

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أكد وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور "عزمي محافظة" عمق علاقات التعاون بين الأردن وكوريا الجنوبية، والتي تجسدت بشكل واضح في الجهود المستمرة التي تبذلها الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لدعم وزارة التربية والتعليم الأردنية في سعيها لتوفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية للطلبة الأردنيين.

جاء ذلك خلال احتفال بتبرع الوكالة الكورية بـ10 أجهزة "دوت باد" للأكاديمية الملكية للمكفوفين في الأردن، بهدف تعزيز فرص التعلم للطلاب المكفوفين.

وأشار "محافظة" إلى أن هذا التعاون قد أسفر عن إنشاء 3 مدارس في محافظات إربد والزرقاء والمفرق، بالإضافة إلى تأسيس مدرسة مهنية أخرى، مما أسهم في تحسين البيئة التعليمية في تلك المناطق.

وأضاف أن الدعم لم يقتصر على بناء المدارس فقط، بل شمل أيضا تأهيل المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية، مما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية واستدامتها.

وأوضح أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" ساهمت بشكل فعال في دعم جهود الوزارة الطموحة نحو تعزيز التعليم الدامج، من خلال تحسين وصول الطلبة إلى الخدمات التعليمية بغض النظر عن قدراتهم، وهو أحد المحاور الأساسية في الخطة الاستراتيجية للوزارة.

وأضاف أنه في اليوم الاحتفالي في مدرسة "عبد الله ابن أم مكتوم"، يتم تقديم دعم جديد من شركاء الوزارة في الوكالة الكورية، يتمثل في توفير أجهزة مساعدة حديثة للأطفال ذوي الإعاقة البصرية، قائلا إن هذه الأجهزة تمكن الطلبة المكفوفين من التفاعل مع المحتوى الرقمي، مما يفتح أمامهم آفاقا جديدة للتعلم بشكل مستقل لم تكن متاحة لهم من قبل.

وأعرب الوزير الأردني "محافظة" عن شكره للسفير الكوري ولوكالة "كويكا" على هذا التبرع السخي، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس التزام الوكالة الكورية بدعم جهود وزارة التربية والتعليم الأردنية لتحقيق رؤيتها في توفير تعليم شامل وعالي الجودة وضمان عدم حرمان أي طالب في الأردن من حقه في التعلم.

ومن جانبه، أكد السفير الكوري "كيم بيل او" التزام كوريا الجنوبية بتعزيز التعليم الدامج وتوفيره للجميع، مشيرا إلى أن أجهزة "دوت باد"، باعتبارها تقنية كورية مبتكرة، ستمكن الطلاب المكفوفين من تجربة الرسومات اللمسية وقراءة النصوص بطريقة برايل، مما سيحدث تحولا في كيفية تفاعلهم مع المواد التعليمية.

وأضاف السفير "كيم" أن هذه المبادة تعكس المشاركة القوية بين كوريا الجنوبية والأردن، والتي تواصل نموها من خلال الجهود المشتركة في قطاع التعليم.