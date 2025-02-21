المركز الثقافي الكوري ينظم قافلة ثقافية في مكتبة مصر العامة في أسوان

نظّم المركز الثقافي الكوري في مصر يوم الثلاثاء الماضي قافلة للثقافة الكورية في مكتبة مصر العامة في أسوان بمشاركة مجموعة من الطلاب ورواد المكتبة.

واستمتع المشاركون من مختلف الفئات العمرية بالفقرات التي تضمنتها القافلة، والتي تهدف إلى التعريف بالثقافة الكورية واستكشاف مقوماتها التقليدية والمعاصرة.

وركزت القافلة هذه المرة على اللغة الكورية، حيث قدم مدرسو معهد سيجونغ للغة الكورية للمشاركين ثلاث محاضرات للتعريف باللغة الكورية وكيفية الحصول على شهادة إجادتها، والتطبيقات المتوفرة لتعلمها وترجمتها.

كما وفرت القافلة فرصة لرواد المكتبة لتجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي "هان بوك" ونظارات الواقع الافتراضي، والتي تمكنوا من خلالها من مشاهدة العديد من المناظر الطبيعية الخلابة والمواقع التراثية في كوريا. كما قاموا بتجربة بعض الألعاب الكورية التقليدية.

وتضمنت الفعالية عرضا للفيلم الكوري "جَرْوي المحبوب" بهدف تقديم تجربة فريدة تلبي شغف ومحبي السينما الكورية والطلاب الذين استمتعوا أيضا بتذوق بعض الحلويات الكورية.

ومن جانبه، قال "أوه سونغ هو" مدير المركز الثقافي الكوري إن القافلة التي أصبحت من الفعاليات المستمرة للمركز، تستهدف توفير تجربة ثقافية كورية في مختلف المدن المصرية، بما يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد الاحتفال بالذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سيول والقاهرة، وأنه سيجري تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية احتفالا بهذه المناسبة.