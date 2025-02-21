كوريا الجنوبية والمغرب توقعان اتفاقية لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات

ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية والمملكة المغربية، عقد يوم الرابع عشر من فبراير في مدينة الرباط منتدى الأعمال بين كوريا والمغرب برئاسة رئيس الجمعية الكورية للمستوردين "كيم بيونغ كوان".

واستهدف المنتدى استكشاف فرص جديد للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وركز على تقليل الاعتماد على الشركاء التجاريين التقليديين وتأمين الإمدادات.

وخلال المنتدى، تم توقيع اتفاقية بين الجمعية الكورية للمستوردين والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع التبادل التجاري وتعميق التعاون الاستثماري بين كوريا الجنوبية والمغرب.

وتنص الاتفاقية على وضع آليات لتسهيل دخول الشركات الكورية إلى المنتجات المغربية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز التنسيق لاستغلال أوجه التكامل بين القطاعات الصناعية في البلدين.

وحضر المنتدى حوالي 30 مسؤولا من القطاعين الحكومي والخاص في كل من كوريا الجنوبية والمغرب، حيث التقى الوفد الكوري بوزير الاستثمار المغربي "كريم زيدان"، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية "عمر حجيرة"، لبحث سبل تنشيط التدفقات التجارية بين البلدين.

وناقش الطرفان تطوير البنية التحتية اللوجستية وتخفيف الإجراءات الجمركية، وحددا القطاعات الواعدة للتعاون، بما في ذلك الصناعات الغذائية والإلكترونيات والتكنولوجيا المرتبطة بالمياه.

ويعكس هذا المنتدى التقارب المتزايد بين كوريا الجنوبية والمملكة المغربية، الإرادة المشتركة لبناء علاقة تجارية تشمل الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية.