السياح الأجانب يزورون كوريا لتجربة الأطعمة الكورية اللذيذة

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تماشيا مع زيادة الاهتمام بالسفر مع تذوق الأطعمة اللذيذة بواسطة وسائل الإعلام الجماهيرية، أصبح موضوع المأكولات معيارا مهما لاختيار مقاصد السفر.

ووفقا للأوساط ذات الصلة، تبين أن الطلبيات على الرحلات بحثا عن المطاعم اللذيذة التي تم تقديمها عبر خدمة الفيديو على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية، لم تظهر داخل البلاد فقط بل وأيضا في الخارج.

فالمسافرون لا يكتفون بتجربة الأطعمة المحلية بسبب فضولهم البسيط بل يعتبرونها تجربة ثقافية. وقالت منصة "تريب دوت كوم" إن معظم المسافرين الذين زاروا مختلف الدول في آسيا والمحيط الهادئ أظهروا اهتماما بمهرجانات الأطعمة وتناول الأطعمة في المطاعم وتجربة أطعمة الشوارع.

ولكن كانت هناك اختلافات في التفضيلات حسب كل بلد، حيث كان المسافرون إلى هونغ كونغ وسنغافوره يحبون تجربة أطعمة الشوارع بينما اهتم المسافرون إلى كوريا واليابان بتناول الأطعمة في الفنادق تركيزا على الراحة والرفاهية.

مثلا، أجرت منصة "أغودا" للسفر مسحا على حوالي 4 آلاف مسافر حجزوا رحلات وقال 64% من المسافرين إلى كوريا إن تجربة الأطعمة هي السبب الرئيسي للزيارة.

وأجاب 55% من المسافرين إلى تايلاند، و52% منهم إلى اليابان، و49% منهم إلى ماليزيا بنفس الإجابة.

يرجع السبب الرئيسي في ارتفاع شعبية الأطعمة الكورية في الخارج إلى انتشار المحتوى الكوري بما في ذلك المسلسلات الكورية وأغاني الكي بوب.

وتماشيا مع ارتفاع شعبية المسلسلات والأفلام الكورية، يزداد الاهتمام بالأطعمة الكورية التي يتم تقديمها بواسطتها. ومنها السلطعون المتبل بصلصة الصويا، والتوفو الطري، والطوك بوكي، وفطيرة الحمص الأخضر.