أكثر من 80 % من الكوريين يوافقون على الموت الرحيم

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اتضح أن الكوريين يعتبرون الموت الذي يسبب ألما أقل ولا يثقل كاهل عائلاتهم بالمرض "موتاً جيداً".

بالإضافة إلى ذلك، أجاب 9 من بين كل 10 كوريين بأنهم سيكونون على استعداد للتوقف عن العلاج الذي يبقيهم على قيد الحياة عندما يصابون بأمراض مميتة، وأيد أكثر من 8 من بين كل 10 كوريين إضفاء الشرعية على "الموت الرحيم بمساعدة الغير".

وبحسب تقرير بعنوان "اتجاهات ومهام المناقشة حول الموت الجيد من أجل الاستعداد للمجتمع المستقبلي" أصدره معهد كوريا للصحة والشؤون الاجتماعية في نهاية يناير الماضي، فإن 97% من بين ألف و21 كوريا بالغا شملهم استطلاع حول تصورهم للموت، أجابوا بأنه من المهم تجنب الشعور بالألم الجسدي عند الموت بقدر الإمكان.

وحول أهم شيء عند الموت، اختار 20% منهم الموت دون الشعور بألم، و19% منهم عدم اضطرار عائلاتهم إلى رعايتهم لفترة طويلة. كما اختار 18% منهم عدم تعريض عائلاتهم لأعباء مالية كبيرة في أثناء رعايتهم.

وامتد هذا التصور للموت الجيد إلى القرارات المتعلقة بالرعاية التلطيفية، والعلاج الذي يطيل العمر، والموت الرحيم، حيث قال 81% من المشاركين إنهم على استعداد لاستخدام الرعاية التلطيفية لتخفيف الألم لدى المرضى المصابين بأمراض عضال.

وبالإضافة إلى ذلك، قال 92% منهم إنهم على استعداد للتوقف عن العلاج الداعم للحياة وفقا للنظام ذي الصلة عندما يصبحون مرضى في مرحلة متأخرة من المرض، ووافق 82% منهم على إضفاء الشرعية على الموت بمساعدة الغير.

تجدر الإشارة إلى أن الموت الرحيم بمساعدة الغير عبارة عن قيام مريض مصاب بمرض عضال يعاني من آلام شديدة بإنهاء حياته عن طريق حقن نفسه بأدوية أعدها طبيب.

وحول أسباب الموافقة على الموت الرحيم، أجاب 41% بعدم ضرورة الاستمرار في العلاج عديم المعنى، و27% منهم بسبب وجود الحق لدى الإنسان في تقرير موته.

كما أجاب 19% منهم بسبب إمكانية تقليل ألم الموت.