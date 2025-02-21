آراء الكوريين حول صور الملفات الشخصية عبر تطبيقات المراسلة

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قالت السيدة كوان التي تعمل في شركة منذ 20 عاما، إنها فوجئت عندما حاولت إجراء حوار مع إحدى زميلاتها عبر تطبيق كاكاوتوك من أجل تحديد موعد اجتماع بين كبار مسؤولي الشركة.

وأوضحت أنه كانت هناك سكرتيرة لأحد كبار المسؤولين تستخدم صورة لجسدها المكشوف كثيرا كصورة لملفها الشخصي على التطبيق. ولأن شركتها تستخدم كاكاوتوك كثيرا لتقديم تعليمات العمل، فقد كانت غير مرتاحة في أثناء الحوار معها عبر التطبيق.

في الواقع يستخدم جميع الكوريين تقريبا تطبيق كاكاوتوك ويتواصل العاملون في المكاتب من خلال مختلف برامج المراسلة في أثناء العمل. ويمكن القول إن صورة الملف الشخصي على برامج المراسلة هي بمثابة "الذات الثانية".

وحول صور الملفات الشخصية الجريئة، يتم التعبير عن آراء مختلفة مثل "من غير المريح رؤيتها" أو "من غير الضروري الاهتمام بها".

وبناء على ذلك، سألت مجلة "ويكلي بيز" الموظفين الكوريين عن أفكارهم بشأن صور الملف الشخصي "المناسبة" التي يستخدمونها في تطبيقات المراسلة في العمل، بما في ذلك تطبيق كاكاوتوك.

وأجرت الاستطلاع في الفترة من السابع إلى العاشر من الشهر الماضي على ألف و155 موظفا تتراوح أعمارهم بين العشرينيات والخمسينيات.

يا ترى ما هي صور الملفات لزملاء العمل على برامج المراسلة والتي تزعج الموظفين؟ حول الصورة الشخصية الأكثر إزعاجا لزميل في العمل أجاب 29% من المشاركين في الاستطلاع بصورة تحتوي على شعار سياسي.

في الآونة الأخيرة، أصبحت الساحة السياسة الكورية منقسمة بشكل خاص، وهناك العديد من الحالات التي تختلف فيها الآراء حول قضايا معينة. ويعتقد معظم الموظفين الكوريين أنه سيكون من غير المريح العمل مع زملاء يزينون ملفاتهم الشخصية عبر تطبيقات المراسلة بصور أو عبارات ذات طابع سياسي.

كما أجاب 24% منهم بصور للجسم، و23% منهم بالصور أو النصوص التي تندب حالاتهم الخاصة مما يشير إلى أنه إذا قاموا بعرض أجسادهم أو التعبير عن آراء أو معتقدات حساسة، فقد يجعل ذلك الآخرين يشعرون بعدم الارتياح.

وحول الصور الشخصية المغروبة أكثر للمراسل المستخدم لأغراض العمل، أجاب 47% بملف شخصي لا يحتوي على أي صور على الإطلاق. وعلى وجه الخصوص، يعتقد أكثر من نصف عدد الموظفين الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمار أنه من الأفضل عدم وضع صورة شخصية على الإطلاق في أثناء العمل.

وأجاب 27% منهم بصورة وجه المستخدم. بالإضافة إلى ذلك سأل الاستطلاع عن صور الملفات الشخصية التي يعتبرها الناس قديمة أو عتيقة الطراز حيث اختار 27% صورة لشخص يلعب الغولف بينما اختار 26% صورة بطاقة عمل الشركة.