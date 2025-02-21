فرقة كي كي للبنات الجديدة تجذب الأنظار بإصدارها الأول

في خطوة مفاجئة، كشفت شركة Starship Entertainment يوم 16 فبراير عن الفيديو الموسيقي لأغنية I DO ME لفرقتها الجديدة KiiiKiii، مما أثار اهتمام الجماهير وترك انطباعًا قويًا لدى الجمهور.





وكان من المتوقع أن تطلق الشركة فرقة فتيات جديدة هذا العام، إلا أن التفاصيل المتعلقة بعدد العضوات أو مفهوم الفرقة كانت غير واضحة.





لكن فرقة كي كي التي تُعرف بأنها أخت فرقة آيف، قدمت أول تحية للجمهور من خلال إصدار الفيديو الموسيقي لأغنيتها الأولى..





وفي 24 فبراير، أصدرت الفرقة رسميا أغنيتها I DO ME، على أن تطلق ألبومها الأول UNCUT GEM في 24 مارس المقبل.





وتجدر الإشارة إلى أن Starship Entertainment، التي قدمت فرقا بارزة مثل سيستار وWJSN وآيف، لم تُطلق أي فرقة فتيات جديدة منذ أربع سنوات بعد ظهور آيف.