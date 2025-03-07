فرقة NMIXX تكشف عن أول صورة تشوقية جماعية لألبومها الجديد!

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كشفت فرقة الكي-بوب للفتيات "إنميكس" NMIXX عن أول صورة تشويقية جماعية لألبومها الجديد.

من المقرر أن تصدر NMIXX ألبومها المصغر الرابع بعنوان"Fe3O4: FORWARD" في 17 مارس. وأعلنت شركة JYP Entertainment عن عودة الفرقة من خلال نشر صور جماعية وفردية تعكس مفهوم الألبوم، إلى جانب فيديو تشويقي بصري، عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي في منتصف ليلة 27 فبراير.

وفي الصورة الجماعية، ظهرت ليلي LILY، وهايوون HAEWON، سوليون SULLYOON، باي BAE، جيوو JIWOO، وكيوجين KYUJIN على متن قارب شراعي، حيث أظهرن هالة قوية لا تُضاهى. وكانت نظراتهن تعكس عزيمة صلبة قبل انطلاق رحلتهن نحو "MIXXTOPIA"، وهي مدينة فاضلة تتحقق فيها كل الأحلام والأمنيات. كما أضفين لمسة من الأناقة من خلال استخدام عدسات رمادية وتسريحات شعر مميزة بألوان بنفسجية، مما أبرز شخصياتهن الفريدة. أما الفيديو التشويقي، فقد قدّمن فيه إطلالات ساحرة بصرية تركت انطباعا قويا لدى المشاهدين.

وقد تميزت NMIXX بمفهومها الفريد الذي يجمع بين عدة أنواع موسيقية في أغنية واحدة تحت أسلوب "MIXX POP"، بالإضافة إلى تقديمها عالما قصصيا مشوقا يجسد رحلتها نحو MIXXTOPIA، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة بين معجبيها.

ويُعد الألبوم الجديد الحلقة الأخيرة من سلسلة ""Fe3O4، التي بدأت مع الألبوم المصغر الثاني "Fe3O4: BREAK"، ثم الألبوم المصغر الثالث "Fe3O4: STICK OUT"، ولهذا السبب، يترقب المعجبون حول العالم هذا الإصدار بشغف كبير.

من جهة أخرى، ستعود NMIXX رسميا في 17 مارس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت كوريا مع ألبومها المصغر الرابع "Fe3O4: FORWARD"، لتواصل مسيرتها كواحدة من أبرز فرق الفتيات متعددة المواهب.