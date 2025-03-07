بلاك بينك توسع نطاق جولتها العالمية لعام 2025 بإضافة 5 حفلات ضخمة

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أعلنت فرقة الفتيات "بلاك بينك" عن توسيع نطاق جولتها العالمية الجديدة التي تنطلق في يوليو القادم، لتشمل 18 حفلا في 10 مدن حول العالم.

وكشفت شركة YG الترفيهية في 28 فبراير عن إضافة 5 حفلات جديدة إلى الجدول، تشمل لوس أنجلوس الأمريكية في 13 يوليو، وتورنتو الكندية في 23 يوليو، ونيويورك الأمريكية في 27 يوليو، وباريس الفرنسية في 3 أغسطس، ولندن البريطانية في 16 أغسطس.

وكانت "بلاك بينك" قد أعلنت سابقا عن خططها لإقامة حفلات في ملعب غويانغ الرئيسي في كوريا الجنوبية في 5 و6 يوليو، ثم الانتقال إلى لوس أنجلوس الأمريكية في 12 يوليو، وشيكاغو الأمريكية في 18 يوليو، وتورنتو الكندية في 22 يوليو، ونيويورك الأمريكية في 26 يوليو، وباريس الفرنسية في 2 أغسطس، وميلانو الإيطالية في 6 أغسطس، وبرشلونة الإسبانية في 9 أغسطس، ولندن البريطانية في 15 أغسطس، وطوكيو اليابانية في الفترة من 16 إلى 18 يناير من العام القادم.

وأوضحت YG أن "جميع المواقع التي ستحيي فيها بلاك بينك حفلاتها، بما في ذلك الحفلات الخمس المضافة حديثا، هي ملاعب ضخمة تتسع لعشرات الآلاف من المتفرجين في كل عرض". وأضافت الشركة أنه بالنظر إلى أن هذه الجولة تأتي بعد حوالي عام وخمسة أشهر من جولة 'Born Pink' التي حطمت الرقم القياسي لفرق الفتيات في الكيبوب بحضور 1.8 مليون متفرج، يمكننا أن ندرك التأثير العالمي الهائل والشعبية المستمرة لبلاك بينك".

الجدير بالذكر أن "بلاك بينك" ستكون أول فرقة فتيات في الكيبوب تقيم حفلا منفردا في ملعب ويمبلي الشهير في لندن، والذي يعتبر "ملعب الأحلام" في بريطانيا، كما أن حفل انطلاق الجولة في ملعب غويانغ الرئيسي سيكون الأول من نوعه لفرقة فتيات في الكيبوب.