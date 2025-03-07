فرقة سفنتين الفرعية الخاصة هوسي × اوزي تصدر أغنية جديدة

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تستعد فرقة سفنتين الفرعية الجديدة "هوسي × اوزي" لإطلاق أغنيتها الجديدة "أصدقاء في نفس العمر".

وسوف يُصدر الثنائي ألبومهما المنفرد الأول "BEAM" في العاشر من مارس. يحتوي الألبوم الجديد على ثلاث أغنيات، بما في ذلك الأغنية الرئيسية "أصدقاء في نفس العمر"، بالإضافة إلى "PINOCCHIO بمشاركة So!YoON! "، و"STUPID IDIOT".

وقد شارك هوسي واوزي في كتابة وتلحين أغنية "أصدقاء في نفس العمر". فهذان الصديقان، المولودان في عام 1996 وقائدا فريقي الأداء والغناء في سفنتين، نسجا حكاياتهما منذ أيام التدريب وحتى اليوم في أغنية خفيفة الظل.

ولم يكتف الثنائي هوسي واوزي بالمشاركة في الأغنية الرئيسية "أصدقاء في نفس العمر"، بل ساهما أيضا في جميع أغاني الألبوم الجديد. ففي المسار الأول "PINOCCHIO"، كتب هوسي الكلمات، بينما شارك اوزي في كتابة الكلمات والتلحين. أما المسار الأخير "STUPID IDIOT"، فقد تعاون هوسي واوزي معا في تأليف اللحن وكتابة الكلمات.

ويُعتبر الألبوم المنفرد الأول "Beam" لهوسي واوزي عملا يُعبّر عن إبداع الأعضاء وتقديرهم لذواتهم، والذي تم بناؤه من خلال التحديات المستمرة، حيث يتم تقديمه بأضواء متنوعة، وسوف يتم إصداره في العاشر من هذا الشهر في تمام الساعة السادسة مساء.

وفي الوقت نفسه، تستمر الأنشطة الجماعية لفرقة سفنتين، حيث يعقدون "SVT 9TH FAN MEETING " في الملعب الرئيسي لملعب إنتشون مونهاك في 20-21 مارس. وفي أبريل ومايو، سيقيمون اجتماعات للمعجبين المحليين بإجمالي 5 مرات في قبة كيوسيرا أوساكا وسوبر أرينا سايتاما في اليابان.