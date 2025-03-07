ازدهار سوق الشاي في كوريا الجنوبية

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يحب الكثير من الكوريين شرب القهوة، وفي الوقت نفسه يحبون شرب الشاي أيضا. وقد كانت حفلات الشاي تعتبر حِكْراً على الناس في منتصف العمر، لكنها صارت حاليا وقتا للشفاء بين جيل الشباب الذين يبحثون عن الترفيه في الحياة اليومية المزدحمة.

وتماشيا مع تنوع الطبقات العمرية التي تتمتع بشرب الشاي في كوريا، أصبحت السوق ذات الصلة في اتساع باستمرار. فوفقا لمنصة "يورو مونيتور" لأبحاث السوق، بلغ حجم سوق الشاي المحلية في العام الماضي حوالي تريليون و580 مليار وون، أي ما يعادل حوالي مليار و71 مليون دولار، بزيادة نسبتها 44 بالمائة مقارنة مع عام 2020.

مثلا في العام الماضي، ارتفعت مبيعات شركة "اوسولوك" المتخصصة في الشاي بنسبة 12% على أساس سنوي لتبلع حوالي 94 مليار وون، كما ارتفعت أرباحها التشغيلية بنسبة بلغت حوالي 69%، لتصل إلى حوالي 9 مليارات وون كوري.

ويرجع السبب في ذلك إلى تعزيز كفاءة تكاليف التسويق وفاعلية القنوات غير المتصلة بالإنترنت، حيث ظلت الشركة تعمل على توسيع متاجر "دار الشاي" التي تبيع منتجات الشاي الفاخرة.

كما تقوم بإدارة برامج تجريبية مثل "صنع الشاي بنفسي" و"دورة صنع الشاي باستخدام أدوات الشاي". وفي العام الماضي، أنشأت "مصنع شاي أوسولوك" في مدينة جيجو لبناء نظام إنتاج قادر على التعامل مع كل شيء بدءا من زراعة المواد الخام للشاي الأخضر وحتى معالجة وشحن المنتج.

كما يزداد عدد المستهلكين الباحثين عن الشاي في المقاهي. فوفقا لشركة "ستاربكس كوريا"، تم تصنيف 3 أنواع من مشروبات الشاي، وهي شاي الغريب فروت مع العسل وشاي الحليب الكلاسيكي وشاي الليمون بالنعناع ضمن أفضل 10 مشروبات مبيعا لهذا العام.

وفي عام 2022، أي منذ عامين، كان هناك مشروب شاي واحد فقط ضمن العشرة مشروبات الأكثر مبيعا. وأرجع أحد مسؤولي ستاربكس هذا النمو المستمر إلى أن مشروبات الشاي ذات المذاق النظيف تحل جزئيا محل الطلبيات على القهوة.

يشار إلى أن شركة ستاربكس قررت بيع شاي الخوخ، الذي تم طرحه كإصدار محدود في شهر مايو من العام الماضي، بشكل منتظم بدءا من هذا العام. ويتوقع الخبراء أن تحقق سوق الشاي المحلية مزيدا من النمو في المستقبل.

وقال البروفسور "صو يونغ كو" في قسم إدارة الأعمال في جامعة سوك ميونغ للبنات إن الممارسات التي تقلل من القلق والتوتر، مثل التأمل وحفلات الشاي، ستستمر في الانتشار خاصة بين جيل الشباب في المستقبل.