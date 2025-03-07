بطيخ جبل مودنغ الفاخر يتعرض لخطر الانقراض

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يتعرض"بطيخ جبل مودُنغ"، وهو أحد أنواع البطيخ الفاخرة الخاصة بمدينة كوانغ جو الكورية، لخطر الانقراض بسبب انخفاض عدد المزارعين وتغير المناخ.

ويتميز بطيخ جبل مودُنغ الذي ينمو فقط عند ارتفاعات تزيد عن 300 متر فوق مستوى سطح البحر، بحجمه الضخم ونكهته اللذيذة، لكن حجم حصاده ظل ينخفض بسرعة كل عام. ولهذا اتخذت مدينة كوانغ جو إجراءات لإنقاذ هذا النوع من البطيخ.

ووفقا لإدارة المدينة، انخفض عدد مزارع بطيخ جبل مودنغ من 30 مزرعة على مساحة 12 هكتارا في عام 2000 إلى 7 مزارع على مساحة 2.5 هكتار هذا العام، ومن ثم انخفض حجم الإنتاج الذي كان يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف بطيخة سنويا، إلى ما دون ألفين في عام 2022، ثم انخفض أكثر إلى مستوى ألف و900 في العام الماضي.

يذكر أن حجم بطيخ مودنغ أكبر من البطيخ العادي بما يتراوح بين 2 و3 مرات، وهو لا يحتوي على خطوط سوداء على سطحه. ومن المعروف أن بذوره التي تم جلبها من منغوليا زُرعت لأول مرة على جبل مودنغ في مدينة كونغ جو قبل 350 عاما.

وبسبب نكهته ورائحته الفريدة، فقد تم تقديمه على الموائد الملكية منذ العصور القديمة. وقد اكتسب أيضا سمعة طيبة باعتباره بطيخا فاخرا وممتازا، وذا فاعلية في الوقاية من أمراض البالغين والسكري وتأثيراته في إزالة السموم.

ويرجع السبب في ارتفاع شعبية بطيخ جبل مودنغ كهدايا إلى صغر حجم إنتاجه وحسن قابليته للتسويق. وفي زراعته يتم استخدام الأسمدة الطبيعية فقط بدلا من الأسمدة الكيماوية، ولا يمكن حصاد سوى بطيخة واحدة من كل ساق.

ونظرا لأنه ينمو فقط على سفوح الجبال الأعلى من السهول، يتم حصاده في وقت لاحق عن البطيخ العادي، في الفترة ما بين شهري أغسطس وأكتوبر. ونظرا لصعوبة زراعته وكونه كبيرا جدا، يتم بيعه بأسعار مرتفعة.

يبلغ سعر البطيخة التي يزيد وزنها عن 15 كيلوغراما أكثر من 150 ألف وون، أي ما يزيد عن مائة دولار، وتباع الحبّات التي يبلغ وزنها حوالي 25 كيلوغراما بحوالي 500 ألف وون، أي ما يعادل حوالي 350 دولارا المتاجر الكبرى.

ويعود السبب في انخفاض إنتاج هذا النوع من البطيخ إلى مزيج من تغير المناخ السريع، وشيخوخة مزارعي البطيخ، والافتقار إلى تقنيات الزراعة المتقدمة. كما لم يتم تحسين البذور منذ فترة طويلة. ونظرا لأنه محصول يحتاج إلى الكثير من الرعاية، فإن عدد مزارعه يتناقص بوتيرة سريعة.

علاوة على ذلك، ساهمت المساحة المحدودة لزراعته في تهديده بالانقراض، حيث تتم زراعته فقط في مناطق محددة في مدينة كوانغ جو. وإذا تمت زراعته في منطقة ما، فلن يمكن زراعته فيها في العام التالي، حيث يتوجب تغيير منطقة الزراعة كل عام.

وقد حاول المزارعون زراعته في مقاطعتي كانغ وان وشمال كيونغ سانغ اللتين تتمتعان بظروف طبوغرافية مماثلة، لكنهم لم ينجحوا.

وأخيرا اتخذت إدارة مدينة كوانغ جو خطوات لإنقاذ بطيخ جبل مودنغ، الذي أصبح على وشك الانقراض. وبعد تشكيل فريق عمل متخصص في العام الماضي، سيقوم بتنفيذ مشروع لإحياء البطيخ على مدار 3 أعوام، حتى عام 2027.