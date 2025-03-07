حققت جيني، عضوة فرقة بلاك بينك، رقما قياسيا جديدا في مسيرتها الفنية المنفردة على قائمة Billboard Hot 100 للأغاني المنفردة.

ووفقا لأحدث قوائم Billboard الصادرة في 8 مارس، دخلت أغنية جيني المنفردة ExtraL" بمشاركة Doechii" إلى القائمة في المركز 75. وبالإضافة إلى ذلك، احتلت الأغنية المركز 13 في قائمة Billboard Global Excl. U.S. والمركز 18 في قائمة Billboard Global 200. كما انطلقت الأغنية في المركز 37 في قائمة الأغاني المنفردة الرسمية البريطانية.

وبهذا الإنجاز، ترسخ جيني مكانتها كأول فنانة كورية جنوبية تحقق هذا الرقم القياسي، حيث باتت تمتلك أربع أغنيات منفردة تتصدر قائمة Billboard Hot 100. ويشمل هذا الإنجاز أغنيات من ألبومها المنفرد الأول المرتقب "Ruby"، المقرر إصداره في السابع من مارس، بالإضافة إلى أغنيتيها الناجحتين "Mantra" و"Love Hangover" اللتين حققتا نجاحا مماثلا في أكتوبر الماضي.

وأغنية "ExtraL" تعبر عن جمال الحياة التي تُعاش بكل لحظة وبطريقة فريدة، حيث يتم الاستمتاع باللحظات بشكل كامل والعيش بثقة بالنفس وبأسلوب خاص. ويشارك في الأغنية مغني الراب الأمريكي دويتشي (Doechii).

وفي غضون ذلك، ستقيم جيني عروض "The Ruby Experience" احتفالا بإصدار ألبومها "Ruby"، وذلك في السادس من مارس في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي العاشر في نيويورك، وفي الخامس عشر في إنتشون بكوريا الجنوبية.