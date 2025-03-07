فرقة يونيس تتصدر قائمة بيلبورد لأفضل الوافدين الجدد في الكيبوب لهذا الشهر

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سلطت بيلبورد الأمريكية الضوء على فرقة يونيس الكورية، حيث تم اختيارها كأفضل فرقة كيبوب صاعدة لشهر فبراير 2025 من قبل مجلة بيلبورد الموسيقية الأمريكية. وسلطت مجلة بيلبورد الضوء على العام الماضي لفرقة يونيس، التي تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لترسيمها، من خلال مقال بعنوان "يونيس هي أفضل فرقة كيبوب صاعدة لشهر فبراير من بيلبورد". كما أجرت المجلة مقابلة مع يونيس حول موضوعات مثل التعلم والتطور من خلال أنشطتها السابقة، والتحديات الجديدة المستقبلية.

وفي مقابلة مع بيلبورد، استرجعت فرقة يونيس العام الماضي، واختارت لحظتي ترسيمها الأول وفوزها بجائزة أفضل فنان جديد كلحظات لا تُنسى. وعلّقت العضوات بالقول: "كان الترسيم هو الخطوة الأولى ليونيس. لقد كنا متوترات للغاية لأننا كنا نكشف عن يونيس لأول مرة للمعجبين الذين كانوا ينتظروننا بشغف". وأضفن: "من خلال الفوز بجائزة أفضل فنان جديد التي كنا نحلم بها، شعرنا وكأن جهودنا قد تم الاعتراف بها حقا".

وعندما سُئلن عن أهدافهن لهذا العام، كشفت العضوات عن طموحهن القوي قائلات: "نريد الفوز بالمركز الأول في جميع البرامج الموسيقية". وتمنت العضوة جيلي دانكا قائلة: "سيكون من الرائع حقا إذا تم تنظيم حفل موسيقي منفرد ليونيس هذا العام".

وأخيرا، زرعت يونيس بذور الترقب لأنشطتها في عام 2025، حيث صرحت العضوات قائلات: "نخطط للكشف عن جوانب من يونيس لم نُظهرها من قبل". وأضفن: "يونيس لا تقتصر على مفهوم موحد. نحن مستعدات لإظهار كل شيء، من المظهر اللطيف والمحبوب إلى المظهر الأنيق والرائع. وهذا العام، يمكنكم توقع أنماط متنوعة من يونيس".

وكانت يونيس قد أصدرت ألبومين العام الماضي وقامت بأنشطة عالمية متنوعة. ونتيجة لذلك، حصلت الفرقة على 12 جائزة، بما في ذلك جائزة أفضل فنان جديد، في حفلات توزيع الجوائز المختلفة، مما يثبت إمكاناتها اللامحدودة.