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كشفت فرقة SF9 عن عودتها المنتظرة بألبومها الجديد "LOVE RACE"، المقرر إصداره في الحادي عشر من مارس. وقد أطلقت شركة FNC الترفيهية، المسؤولة عن الفرقة، صورا تشويقية ثانية للألبوم عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لتُظهر الفرقة بإطلالة ساحرة وآسرة.

وفي الصور التي تم الكشف عنها، أظهر أعضاء فرقة SF9 هالة من الغموض والوقار، مع خلفيات مزينة بستائر وثريات وتماثيل مكسورة. وعلى وجه الخصوص، كشفوا عن جاذبيتهم الجميلة والناضجة التي تتناقض مع الرجولة الخشنة التي أظهروها في صور المفهوم الأولى، متباهين بقدرتهم غير المحدودة على استيعاب المفاهيم، مما جذب الأنظار مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن ألبوم SF9 الجديد "LOVE RACE"، الذي يقدمونه بعد غياب سبعة أشهر، هو الجزء الثاني من ثلاثية "YOUR FANTASY" التي تهدف إلى تلبية كل ما يريده المعجبون، بحيث يمكنهم من خلاله مشاهدة جاذبية SF9 المذهلة وأدائهم القوي.

وبعد الصور التشويقية التي ركزت على الجاذبية البصرية، سيقوم SF9 تدريجيا بإصدار مقاطع صوتية مقتطفة من الأغاني، ومقاطع فيديو تشويقية للأغنية الرئيسية، لزيادة الترقب للموسيقى والأداء.

وسوف يتم إطلاق ألبوم "LOVE RACE" كاملا، بالإضافة إلى الفيديو الموسيقي للأغنية الرئيسية، في الحادي عشر من مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، عبر مختلف منصات الموسيقى الرقمية.