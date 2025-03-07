د. جنان مون جي يونغ: انبهرت بجاذبية اللغة العربية الفريدة والثقافة العربية الغنية





الدكتورة "مون جي يونغ"، واسمها العربي "جنان"، أستاذة في قسم الدراسات العربية في جامعة "ميونغ جي"، وهي متخصصة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، تقول في مقابلة مع القسم العربي إنها لم تكن تعرف الكثير عن العالم العربي عندما كانت في المدرسة الثانوية، لكنها قررت دراسة اللغة العربية بناء على نصيحة والدها. ورغم الصعوبات التي واجهتها، بدأت مع مرور الوقت تنبهر بجاذبية اللغة العربية الفريدة والثقافة العربية الغنية.

وتقول إن قسم اللغة العربية في جامعة ميونغ جي يتميز بدورات تعليمية تركز على المهارات العملية والنظرية معا وغير ذلك من الدورات التخصصية التي تجعله فريدا من نوعه بين الجامعات الكورية. وتوضح الدكتورة مون أنها اختارت دراسة اللغة العربية بالذات من بين العلوم العربية الأخرى، بسبب جاذبية البنية الفريدة للغة العربية، فهي جذر الحضارة الإسلامية بكل أبعادها، مؤكدة على أن اللغة ليست فقط وسيلة للتواصل بل هي نافذة تعكس تفكير الفرد وثقافته وهويته. وتوجه الدكتورة جنان طلابها قائلة إن اللغة العربية يمكن أن تكون أداة مهمة لزيادة قدراتهم التنافسية ليصبحوا مواهب عالمية تقود كوريا.









وتقول أيضا إنه من أجل معالجة سوء الفهم للإسلام في المجتمع الكوري، نتيجة للمعلومات المغلوطة المنتشرة حاليا، يتوجب تنظيم محاضرات ونشر مقالات وكتب بواسطة الأكاديميين، ومشاركة الخبراء في إنشاء المحتوى الإعلامي بشكل مباشر كمستشارين لتقديم معلومات دقيقة عن الإسلام.

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