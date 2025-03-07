بمناسبة مرور عامين على انطلاق هيئة "العالم العربي كوريا" باعتبارها هيئة استشارية بين القطاعين العام والخاص لتنشيط السياحة إلى كوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، اختارت مؤسسة السياحة الكورية 15 شركة كورية كأعضاء جدد للهيئة.

الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة السياحة والشركات الكورية كانت قد أطلقت تلك الهيئة من أجل استقطاب السياح العرب إلى كوريا في شهر فبراير من العام الماضي بحضور وزير الثقافة الكوري "ليو إين تشون" وسفراء خمس دول عربية.

وبهذا الاختيار الإضافي، أصبح عدد أعضاء الهيئة 46 شركة في سبع مجالات وهي الإقامة والطب والتجميل والتسوق والأطعمة والمشروبات والثقافة والفن وخدمة النقل الفاخر.

يشار إلى أن عدد السياح القادمين من منطقة مجلس التعاون الخليجي بلغ 40 ألفا و595 في العام الماضي ليسجل رقما قياسيا، وكان منهم حوالي 22 ألف سائح سعودي بـ55% من إجمالي أولئك السياح.

وقد زاد عدد السياح السعوديين بنسبة أكثر من 60 بالمائة مقارنة مع عام 2019. ورغم أن عدد السياح العرب في كوريا غير كبير، إلا أنهم يشكلون سوقا واعدة بناء على ميولهم إلى الاستمتاع بالسياحة الفاخرة طويلة الأمد، حيث يحتاج هؤلاء السياح إلى الرعاية الدقيقة والخدمات المناسبة لسماتهم الثقافية.

وفي العام الماضي نظمت الهيئة جلسة حوار من أجل مساعدة أعضائها على فهم الثقافة العربية والإسلامية وبناء شبكات رفيعة المستوى وتطوير وتسويق المنتجات السياحية الفاخرة بشكل مشترك. كما قامت بإنتاج كتيب للترويج لأعضاء الهيئة باللغتين الإنغليزية والعربية ونشره داخل وخارج البلاد.

علاوة على ذلك، قامت بإنتاج مقاطع فيديو بعنوان "السفر إلى كوريا"، تَظهر فيها مُنشئة المحتوى المغربية "كيم مي سو 김미소" أو "ابتسام" التي لديها مليونان و200 ألف مشترك، والمذيعة "ياسمين علاء الدين"، وذلك باللغة العربية تحت 5 موضوعات، هي: "الرعاية الطبية"، و"الجمال"، و"التسوق"، و"متاجر التجزئة الكورية"، و"النقل".

وتحظى مقاطع الفيديو تلك باهتمام كبير في الشرق الأوسط، حيث سجل إجمالي عدد مشاهداتها 7 ملايين.

وتخطط الهيئة هذا العام لتقديم معلومات المرافق السياحية في شكل خريطة سريعة الاستجابة للزوار من الشرق الأوسط وتوفير الأسئلة الشائعة باللغتين الكورية والعربية التي يمكن استخدامها بشكل مناسب لمختلف المواقف عبر موقع "زيارة كوريا"، في محاولة لتحسين الخدمات السياحية الصديقة للسياح العرب.

وعلى المدى الطويل، تخطط الهيئة لتوسيع أنشطتها الترويجية للسياح المحتملين من شمال إفريقيا، بما في ذلك مصر.