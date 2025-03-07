إقامة فرقة فيل هارمونيك القطرية للأوكسترا عرضا موسيقيا في سيول في أبريل

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من المتوقع أن تدعو مجموعة "إس دي جي" بالتعاون مع مؤسسة كويانغ الثقافية، فرقة قطرية للأوكسترا من أجل فتح صفحة جديدة من التبادلات الثقافية بين البلدين.

فمن المقرر أن تقدم فرقة فيل هارمونيك القطرية للأوكسترا عرضا موسيقيا بمشاركة لاعب البيانو الكوري المشهور عالميا "بارك جيه هونغ" في الثالث عشر من شهر أبريل القادم في دار "سيه او رُم" التابع للمسرح الوطني بالعاصمة سيول.

يشار إلى أن العروض الموسيقية التي تقدمها فرق الأوركسترا الأجنبية في كوريا كانت تجري عادة بدعوة من وكالة كبيرة ودعم من شركة كبيرة، لكن مجموعة سي دي جي تعاونت مع الفرقة القطرية في جميع المراحل بما في ذلك التخطيط والإدارة من أجل طرح اتجاه جديد لأنشطة البيئة والمجتمع والحوكمة بواسطة الثقافة والفن.

ومن الجدير بالذكر أن فيل هارمونيك القطرية عبارة عن فرقة موسيقية عالمية تتكون من 96 لاعبا مختارا من حوالي 30 دولة، حيث تعمل على نشر رسالة السلام والتوافق من خلال التلاحم بين الموسيقى العربية والغربية.

وسوف يقام هذا العرض بالتعاون مع مؤسسة قطر، ومن المقرر أن تحضره سمو الأميرة الشيخة هناء بنت حمد آل ثاني كضيف خاص. ومن المتوقع أيضا أن يشكل حضور شخصيات بارزة من الداخل والخارج نقطة تحول جديدة في الدبلوماسية الثقافية.