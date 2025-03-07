جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية تقترح تنظيم منتدى أعمال في عُمان

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قالت جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية إن رئيس الجمعية "كيم كي مون" زار عُمان الشهر الماضي حيث التقى بعدد من المسؤولين العمانيين بمن في ذلك رئيس غرفة التجارة والصناعة "فيصل عبد الله الرواس"، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار "قيس بن محمد اليوسف".

وطلب رئيس غرفة التجارة العمانية فيصل الرواس من الجمعية الكورية تنظيم الدورة السادسة عشرة لمنتدى بيك دو في العاصمة مسقط كأول خطوة لتقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية إلى عمان.

ومنتدى بيك دو عبارة عن منتدى دولي تنظمه الجمعية الكورية كل عام في مختلف الدول منذ عام 2010 من أجل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية ذات التقنيات الممتازة على التقدم إلى الخارج.

كما أعرب عن أمله في أن يزور وفد عُماني كوريا في شهر أبريل القادم من أجل تقاسم قوائم الأعمال التجارية الصالحة للجانبين الكوري والعماني.

وقال وزير التجارة العماني "قيس اليوسف" إن الحكومة العمانية ستقدم دعما فعالا لتنظيم جلسات للتعريف بفرص الاستثمار والحوافز الممنوحة للشركات العاملة في عمان.

ومن جانبه قال رئيس الجمعية الكورية "كيم" إن الجمعية حققت نتائج جيدة من خلال التعريف بالشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأجهزة الطبية والأدوية والمزارع الذكية، في منتدى دبي 2023.

وأضاف أن هناك بعض الجوانب غير المألوفة في عمان لرجال الأعمال الكوريين، ولكن إذا تم توسيع مجالات التعاون بين الطرفين، لتشمل الاستثمارات المشتركة، فسوف تتمكن شركات البلدين من التطور معا.

وأوضح أنه إذا زار الوفد العماني كوريا فسيعمل الجانب الكوري على عقد طاولة مستديرة للأعمال لتنسيق التقنيات والصناعات التي يحتاجها كل جانب.