تسارع بناء مصنع شركة هيون ديه موتور في الجزائر

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تتسارع وتيرة بناء مصنع شركة هيون ديه موتور في الجزائر حيث أكملت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تقديم طلب مشروع البناء إلى السلطات ذات الصلة، بما في ذلك التفاصيل الرئيسية مثل تقدم إنشاء المصنع، وحجم الاستثمار، وموقع المصنع المطلوب.

وتقوم شركة هيون ديه موتور الكورية حاليا بمراجعة أداء أعمال وكالات بيع السيارات الجديدة في الجزائر، ومن المتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة في استراتيجية الشركة الكورية المرموقة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وصرحت الوكالة الجزائرية مؤخرا بأنها أكملت التقدم بطلب للموافقة على المشروع المسمى بمشروع عُمان إلى وزارة الصناعة والصيدلة الجزائرية. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء مصنع هيون ديه الجزائر على أساس التعاون الاستثماري بين الجزائر وسلطنة عمان.

وقبل تقديم الطلب، التقى رئيس مجلس إدارة الوكالة الجزائرية "عمر الرقاشي" مع ممثلي مجمع بهوان العُماني في نهاية الشهر الماضي لمناقشة إنشاء المصنع في الجزائر.

وفي ذلك الوقت، قدم رئيس مجلس إدارة مجمع بهوان تقريرا إلى الوكالة الجزائرية حول التقدم المحرز في إنشاء المصنع. وتضمن التقرير استثمارات ضخمة بقيمة 400 مليون دولار في بناء مصنع لشركة هيون ديه موتور في الجزائر، وطلب تخصيص موقع للمصنع حتى يمكن تقديم موعد البناء.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية بناء المصنع في وقت مبكر من النصف الثاني من العام الجاري، وذلك اعتمادا على ما إذا كانت الوزارة الجزائرية ستوافق على مشروع عمان. وعلى وجه الخصوص، ستقوم الوزارة الجزائرية بمراجعة ترخيص هذا المشروع واتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة على نشاط وكالة سيارات جديدة لشركة هيون ديه موتور التي تقدمت بطلب للحصول عليها في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وكانت الجزائر بمثابة "القاعدة الإفريقية" لشركة هيون ديه موتور، لكن الشركة رأت أنه من الصعب عليها مواصلة أعمالها بسبب عدم الاستقرار السياسي هناك، ومن ثم انسحبت بشكل كامل من أعمالها في الجزائر في عام 2021.

لكن الأمور سرعان ما تغيرت، وقررت هيون ديه بناء مصنع في الجزائر ، تماشيا مع تأكيد رئيس مجموعة هيون ديه "جونغ اوي صون" على أهمية السوق الأفريقية.

وفي شهر يوليو من العام الماضي، التقى وفد من هيون ديه مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في الجزائر، ومن بينهم وزير الصناعة والصيدلة "علي عون". وفي ذلك الوقت، اقترحت الشركة الكورية بناء مصانغ خاصة، بما في ذلك مصانع لتصنيع الهياكل وعملية الطلاء، وفقا للمعايير الدولية، وإنتاج 5 نماذج، بما في ذلك المركبات الكهربائية، في الجزائر.