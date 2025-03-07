فرق الفتيات الكورية تشارك في مهرجان 'آي هارت راديو وانغو تانغو' الأمريكي

ستشارك فرق الفتيات الصاعدة مثل إنميكس وكاتس آي في مهرجان الموسيقى الأمريكي 'آي هارت راديو وانغو تانغو' (iHeartRadio Wango Tango).

وأعلنت شركة الراديو الأمريكية آي هارت راديو، المنظمة للحدث، في السابع من هذا الشهر بالتوقيت المحلي، عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن قائمة الفنانين المشاركين التي تضم هؤلاء. ويقام حدث هذا العام في 10 مايو في شاطئ مدينة هنتنغتون، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للجهة المنظمة، سيشارك في الحدث نجوم الكيبوب مثل إنميكس وكاتس آي وسايكرس، بالإضافة إلى نجوم عالميين مشهورين مثل دوجا كات وغوين ستيفاني ودافيد غيتا وميغان تراينور.

وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن تحظى فرقتا الفتيات الصاعدتان، "هارتس تو هراتس" التي ظهرت لأول مرة في عام 2024 تحت إدارة إس إم إنترتينمنت، و"A20 MAY" أول فرقة فتيات تابعة لـ A20 إنترتينمنت التي أسسها المنتج العام السابق لإس إم لي سو مان، باهتمام كبير من عشاق الموسيقى العالميين لظهورهما على نفس المسرح.