سفنتين تطلق فيلم جولتها العالمية في السينما يوم 2 أبريل

أعلنت شركة بليديس إنترتينمنت في السادس من مارس عن إطلاق فيلم "سفنتين [رايت هير] ورلد تور إن سينماز" (SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS) الذي يوثق جولة سفنتين العالمية، في الثاني من أبريل في كوريا الجنوبية وجميع أنحاء العالم في نفس الوقت.

يُذكر أن الفيلم يوثق أداء فرقة سفنتين في حفل "سفنتين [رايت هير] ورلد تور إن كويانغ" الذي أقيم في استاد كويانغ الرئيسي في الفترة من الثاني عشر إلى الثالث عشر من أكتوبر من العام الماضي، وسيتم عرضه في اليابان في 16 مايو.

ويتضمن الفيلم 26 أغنية، بما في ذلك الأغنية الرئيسية لألبومهم المصغر الثاني عشر "لاڤ، ماني، فيم" (LOVE, MONEY, FAME) التي تم الكشف عنها لأول مرة خلال الحفل، بالإضافة إلى الأغاني الجديدة للوحدات الفرعية "ووتر" (Water) و"رين" (Rain) و"كاندي" (Candy)، وأغانيهم الناجحة السابقة.

وقد التقت فرقة سفنتين بأكثر من مليون وسبعة وثلاثين ألف متفرج من خلال جولة "رايت هير" العالمية التي شملت 30 حفلا في 14 مدينة حول العالم، بما في ذلك حفل كويانغ الذي حضره 58 ألف شخص. وفي ديسمبر من العام الماضي، في أثناء استمرار الجولة، فازت الفرقة بجائزة "أفضل فنان كيبوب في الجولات" في حفل جوائز بيلبورد الموسيقي لعام 2024.

ومن المقرر أن تعقد الفرقة لقاء مع المعجبين بعنوان "سفنتين إن كارات لاند" (SEVENTEEN in CARAT LAND) في الملعب الرئيسي لملعب إنتشون مون هاك الرئيسي يومي 20 و21 مارس.