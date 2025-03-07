جيهوب من BTS يحقق رقما قياسيا ببث مباشر لمدة 12 ساعة مع 27 مليون مشاهدة

أعلنت شركة بيغ هيت ميوزيك في الثامن من مارس أن جيهوب، عضو فرقة BTS، أجرى بثا مباشرا لمدة 12 ساعة على منصة المعجبين ويفرس في الفترة من 6 إلى 7 مارس للاحتفال بإصدار أغنيته الجديدة "سويت دريمز" (Sweet Dreams).

كما التقى بالمعجبين في حدث مباشر بعنوان "أرض الأحلام السعيدة" (Sweet Dreamland)، أقيم في جزيرة اصطناعية عائمة بنهر هان، في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم السابع.

وخلال بثه المباشر للعودة الذي استمر 12 ساعة، تواصل مع المعجبين حتى الفجر بموضوعات مختلفة مثل تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، وكتابة يوميات مصورة، وكيفية النوم جيدا، ونام بالفعل في مكان تم إعداده ليبدو وكأنه غرفة.

وبعد استيقاظه في الصباح، بث مباشرة عملية الاستعداد لحضور حدث المعجبين المباشر والانتقال إلى الموقع. واختتم البث المباشر الذي استمر 12 ساعة بمشهد تحيته للمعجبين عند وصوله إلى مكان الحدث.

وقد حقق هذا البث حوالي 27 مليون مشاهدة تراكمية فورية، محطما بذلك الرقم القياسي لأعلى عدد مشاهدات على ويفرس.

وخلال حدث المعجبين المباشر، قدم جيهوب فقرات متنوعة تضمنت محادثات حول آخر المستجدات، وألعاب التوازن، وتعلم تحدي رقص الأغنية الجديدة.

وقال: "عادة ما أكون متوترا جدا قبل إصدار أغنية جديدة، لكن الانتظار مع معجبي آرمي يجعل الأمر أفضل بكثير". وأضاف في نهاية الحفل: "لقد قضيت وقتا كالحلم حتى الآن. وكان الأمر الأكثر أهمية أن أؤدي أمامكم بعد إصدار الأغنية الجديدة. أشكر جميع معجبي آرمي الذين كانوا معي اليوم".

وقام جيهوب بتوديع 613 معجبا مدعوا إلى الموقع، واحدا بعد الآخر، بالتزامن مع ذكرى ترسيمه في 13 يونيو.

وفي الوقت نفسه، تصدرت أغنية جيهوب الجديدة "سويت دريمز"، التي صدرت يوم 7 مارس الساعة 2 ظهرا، المركز الأول في مخطط "أفضل الأغاني" على آي تيونز في 79 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وأستراليا، بحلول الساعة 9 صباحا من ذلك اليوم. كما تصدرت مخططي "أغاني آي تيونز العالمية" و"أغاني آي تيونز الأوربية".